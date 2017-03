BIANCO E NERO - CRONACHE ITALIANE, ANTICIPAZIONI E OSPITI: IL CASO DEL RISTORATORE DI LODI (PUNTATA 19 MARZO) - Torna "Bianco e Nero - Cronache Italiane", il programma di Luca Telese che racconta i cambiamenti dell'Italia: oggi, domenica 19 marzo, va in onda dalle 21.30 su La7. In studio le giornaliste Francesca Lancini e Luisella Costamagna con l'avvocato Giulia Bongiorno. Gli ospiti si confronteranno in studio anche sul caso di Lodi: l'inviato Vito Francesco Paglia mostrerà il "Bianco e Nero" di Mario Cattaneo. In anteprima il giornalista ha mostrato la t-shirt #iostoconmario: il paese si è schierato dalla parte del ristoratore, che ha sparato e ucciso il ladro (clicca qui per visualizzare la foto). Questa vicenda, però, ha riaperto il dibattito in Italia sulla legittima difesa, anche dal punto di vista legislativo. Mario Cattaneo dopo aver sparato al malvivente è stato accusato di omicidio volontario e diversi rappresentati del mondo politico si sono schierati dalla parte di chi ha dichiarato di essere stato costretto a difendersi. A "Bianco e Nero - Cronache Italiane" verrà, dunque, dipinto anche oggi un grande affresco sulla cronaca italiana per raccontare il Paese che cambia.

