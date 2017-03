CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI DEL 19 MARZO 2017: CHE COSA NASCONDE EMILIO? - Andranno in onda nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 19 marzo 2017, due nuovi episodi di Che Dio Ci Aiuti 3, in replica. Continua quindi il successo dell'iniziativa dell'emittente, che la settimana scorsa è riuscita a conquistare discreti ascolti per la prima puntata in replica. Nel primo dei due episodi di stasera, il terzo, dal titolo "Solo numeri", suor Angela conoscerà un'adolescente, Alice, che intende fare qualsiasi cosa pur di ottenere dei soldi ed aiutare la madre. La religiosa riceverà inoltre le confidenze di Emilio, riguardo alla situazione che sta vivendo, mentre Guido e Rosa saranno più vicini che mai. A guardarli con sguardo torvo Azzurra, che non riuscirà a vivere un giorno senza litigare con il suo Achille a causa del suo nuovo impiego. Nel secondo episodio, "Sino all'ultimo respiro", Suor Angela e Guido decideranno di andare a fondo per capire la verità sullo strano comportamento di Emilia. La sorella teme infatti che possa essere coinvolto in una rapina e cerca di farlo rinsavire. Intanto, Azzurra deciderà di fare un passo avanti verso Guido, ma in modo tutto suo. Decisa a smuovere le acque, sceglierà infatti di farlo ingelosire. Conoscerà così Dino, con cui avvierà una bella conoscenza. Almeno fino a quando Rosa non deciderà di metterci il suo zampino.

© Riproduzione Riservata.