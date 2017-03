CHE TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 MARZO 2017: IN STUDIO ARGENTERO, AMENDOLA E DE SICA - Tanti ospiti si susseguiranno oggi, domenica 19 marzo, a "Che tempo che fa": nello studio di Fabio Fazio verranno accolti esponenti del mondo dello spettacolo, della cultura, dello politica e dello sport. Nella prima parte della serata interverrà Laura Boldrini, presidente della Camera dei Deputati, che si concentrerà su temi di stretta attualità. Il conduttore, affiancato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, ospiterà poi gli attori Luca Argentero e Claudio Amendola, entrambi protagonisti del film "Il permesso - 48 ore fuori", film di prossima uscita. A "Che tempo che fa" ci sarà spazio anche per Christian De Sica, attore e regista che è stato già ospite del programma di Raitre, e il truccatore Alessandro Bertolazzi, che ha vinto il premio Oscar 2017 per il miglior trucco nel film "Suicide Squad". Sono previsti, però, anche personaggi di caratura internazionale: saranno ospiti anche i due artisti americani Gnash e Olivia O'Brien con "I hate u, I love u", brano tormentone in rotazione radiofonica in Italia da molte settimane. Dalle ore 21.30 da "Che tempo che fa" si passerà a "Che fuori tempo che fa": nella seconda parte della serata torneranno Christian De Sica, Luca Argentero e Claudio Amendola, ma al loro fianco ci sarà anche Daniele Liotti, che è il protagonista di "Un passo dal cielo 4", fiction di Raiuno che si avvia verso il finale di stagione. Sarà poi il turno di Alex Britti e Bobby Solo, che verranno intervistati da Fabio Fazio. In rappresentanza del mondo dello sport, invece, Aaron Durogati, il campione mondiale di paragliding che racconterà la sua esperienza in studio. Ospiti fissi Orietta Berti, Nino Frassica, Fabio Volo e Gigi Marzullo, ma non mancherà ovviamente Luciana Littizzetto con la sua comicità.

