CHRISTIAN DE SICA / L’artista si è raccontato nelle Grotte di Castellana (Che tempo che fa, 19 marzo)

CHRISTIAN DE SICA, L’ATTORE OSPITE DI FAZIO: UN SUGGESTIVO SPETTACOLO NELLE GROTTE DI CASTELLANA (CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO) – Tra poche ore nella prima serata di Rai 3 va in onda per la conduzione di Fabio Fazio una nuova puntata della trasmissione Che tempo che fa. Tra gli ospiti di questo appuntamento figura il noto attore italiano Christian De Sica recentemente protagonista di un esclusivo spettacolo che si è tenuto tra il 7 e l’8 marzo nel suggestivo scenario delle Grotte di Castellana in provincia di Bari. Nell’ambito della manifestazione conosciuta come la Festa della Primavera il noto arista romano ha portato in scena il recital “Christian racconta Christian De Sica” fruendo del supporto di Max Tortora e del maestro Riccardo Biseo al pianoforte. Nel presentare lo spettacolo De Sica ha dichiarato al quotidiano La Repubblica: "Più che un recital lo definirei un incontro salottiero con il pubblico che potrà rivolgermi delle domande. Condividerò con tutti vari aneddoti legati alla mia carriera, una specie di talk show. Parlerò della televisione e del cinema che ho fatto.. di mio padre, della fortuna di aver avuto un uomo così importante, che mi ha permesso di conoscere tante persone”.

CHRISTIAN DE SICA, L’ATTORE OSPITE DI FAZIO: CARRIERA (CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO) – Christian De Sica è nato a Roma il 5 gennaio del 1951 dal noto attore e regista italiano Vittorio De Sica e dall’attrice spagnola naturalizzata italiana Maria Mercader. Le prime esperienze nel mono dello spettacolo le ha avute a soli 21 anni recitando nel film di Jean Louis Bertolucci, Paulina 1880. L’anno seguente sua padre Vittorio lo inserisce nel cast del suo film Una breve vacanza. Sarà l’unica esperienza lavorativa condivisa con l’illustre genitore anche perché nel 1974 morirà. Il successo arriverà agli inizi degli anni Ottanta allorché diventa uno dei principali attori comici dell’intero panorama nazionale. Nel 1982 recita al fianco del cognato Carlo Verdone nel film Borotalco per poi prendere parte ad una lunga serie di film commedia come Sapore di mare, Acqua e sapone, Vacanze di Natale, Vacanze in America, Mi faccia causa, I pompieri, Yuppies – I giovani di successo e tanti altri ancora. Negli anni Novanta e nel primo decennio diventa punto di riferimento in coppia con Massimo Boldi nel genere Cinepattone con film che puntualmente si dimostrano campioni di incasso. Nel 2016 è stato protagonista ai botteghini con Fraulein – Una fiaba d’inverno e Poveri ma ricchi.

