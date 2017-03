CLAUDIO AMENDOLA/ Ospite nel salotto di Fabio Fazio (Che tempo che fa, 19 marzo 2017)

CLAUDIO AMENDOLA, L’ATTORE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA SUA CARRIERA (CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO 2017) - Quella di questa sera, domenica 19 marzo di Che tempo chefa sarà una puntata ricca di ospiti d'eccezione. Tra gli altri, infatti, ci sarà anche il bravissimo Claudio Amendola. Senza alcun dubbio, Claudio Amendola deve essere annoverato nell'elenco degli attori italiani più apprezzati e seguiti dal pubblico.Romano di nascita, Claudio Amendola è, senza alcun dubbio, un figlio d'arte. Suo padre, infatti, era un noto doppiatore ed è stato proprio lui a trasmettere al figlio la passione per il cinema e la televisione. Claudio, infatti, si è avvicinato al mondo della recitazione sin da giovanissimo. A soli 19 anni, ad esempio, ha preso parte ad un film che lo ha reso celebre. Una curiosità che in pochi conoscono, però, riguarda il fatto che, prima di diventare attore, Claudio Amendola ha svolto moltissimi lavori tra cui, ad esempio, il manovale. Gli studi non erano affatto il suo forte e prima di decidere di buttarsi a capofitto nella recitazione, il bel Claudio aveva voluto dimostrare ai propri genitori di potersi mantenere da solo. Com'è noto, i suoi lavoretti hanno rappresentato solo una fase di passaggio. Poco dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore età, infatti, ha iniziato a recitare in pellicole che in pochissimo tempo sono diventate dei veri e propri cult. La sua ascesa, quindi, è stata a dir poco fulminea. Non solo film, però. Nel corso del tempo, Claudio Amendola ha prestato la propria voce ed il proprio volto per campagne pubblicitarie di successo. I più giovani molto probabilmente lo ricorderanno nel ruolo di Giulio nella famosissima serie TV I Cesaroni. Questa serie TV targata Canale 5 è stata un vero e proprio successo: le stagioni all'insegna dei record si sono susseguite e anche e repliche non sono mancate. In ogni caso, è opportuno tenere conto del fato che I Cesaroni rappresentano solo un piccolo tassello della carriera di un attore navigato che in ogni occasione dimostra di avere un grande talento.

CLAUDIO AMENDOLA, L’ATTORE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA PASSIONE POLITICA (CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO 2017) - A non fare difetto a Claudio Amendola è anche l'impegno politico. L'attore si è auto-definito in più di un'occasione comunista e non ha perso l'occasione di entrare a gamba tesa in dibattiti di natura, appunto, politica. Famoso è, inoltre, il suo scontro avuto a mezzo video con Matteo Salvini. Insomma, Claudio Amendola è un personaggio a tutto tondo che, nel corso del tempo, ha dato prova di essere cresciuto moltissimo dal punto di vista professionale e di essere pronto ad approcciarsi ad ogni genere di sfida.

CLAUDIO AMENDOLA, L’ATTORE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA SUA STORIA D'AMORE CON FRANCESCA NERI (CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO 2017) - E per quanto riguarda la sua vita privata? A tale riguardo, è opportuno fare presente che siamo alle prese con un uomo particolarmente riservato. La sua storia d'amore con Francesca Neri è di dominio pubblico, è vero, ma è altrettanto vero che sono davvero poche le indiscrezioni sul loro conto come, del resto, quelle sul precedente matrimonio di Amendola. Padre di 3 figli e già nonno, Claudio Amendola è un uomo dalle mille risorse e, dunque, a questo punto non resta altri da fare che attendere la messa in onda della puntata di questa sera di Che tempo che fa per ascoltare la sua intervista.

© Riproduzione Riservata.