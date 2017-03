Cristina Plevani/ Oggi, com’è cambiata 16 anni dopo il Grande Fratello: il chiarimento con Barbara d’Urso

CRISTINA PLEVANI, OSPITE DA BARBARA D’URSO: CHIARIMENTO IN DIRETTA CON LA CONDUTTRICE (DOMENICA LIVE, 19 MARZO 2017) Cristina Plevani ospite di Barbara D'Urso parla della sua vita prima del Grande Fratello, svelando di aver fatto la bagnina prima di approdare in televisione. L'ex Gieffina aveva criticato proprio Barbara D'Urso sui social circa la tv del dolore, entrambe si sono rese conto di dover fare un passo indietro e di ricominciare. La nota conduttrice Mediaset ha detto di voler invitare nuovamente Cristina Plevani anche nel ruolo di opinionista con la speranza che possa aver cambiato idea circa il mestiere della D'Urso. 'Io volo alto' le parole della conduttrice, 'sarei una stupida a restare ancorata alle mie idee' la chiara risposta dell'ex concorrente del Grande Fratello. Nuovo look, ha deciso di cambiare vita e di allontanarsi per un po' dal mondo dello spettacolo, è insegnante di acquagym e hydrobike anche se non le dispiacerebbe affatto fare ritorno nel piccolo schermo, che l'ha lanciata circa sedici anni fa con la prima edizione del Gf.

CRISTINA PLEVANI, OSPITE DA BARBARA D’URSO: ECCO COM’È CAMBIATA 16 ANNI DOPO IL GRANDE FRATELLO (DOMENICA LIVE, 19 MARZO 2017) - La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani, sarà ospite questo pomeriggio di Barbara D’Urso a Domenica Live. La sua storia con Pietro Taricone aveva fatto scalpore tanto quanto il loro momento d’intimità consumato sotto l’occhio vigile delle telecamere e anche di questo la sportiva parlerà oggi nel programma di Canale 5. In sedici anni la Plevani ha decisamente cambiato stile: la vincitrice del GF 1 ha detto addio ai riccioli biondi e ora sfoggia capelli scuri e lisci (clicca qui per vedere una foto). Continua a lavorare nel mondo del fitness, come testimoniano le foto pubblicate sulla sua pagina Instagram che la ritraggono nelle vesti di istruttrice in piscina mentre tiene un corso di acquafitness (clicca qui per vederle). Anche a distanza di anni e con un look diverso, il pubblico continua però ad amarla e la sua pagina vanta oltre 11mila followers. Oggi Cristina ha voluto ricordare l’appuntamento a Domenica Live e ha svelato parte del suo outfit mostrandosi in stivali, calze a rete e vestito a fiori: “#domenicalive #barbaradurso #wonderwoman #mediaset #canale5 Nel camerino in attesa...dalle 14:50 in poi ogni momento è buono”. Clicca qui per vedere la foto.

CRISTINA PLEVANI, OSPITE DA BARBARA D’URSO: LE SUE PAROLE IN DIFESA DI RAZ DEGAN (DOMENICA LIVE, 19 MARZO 2017) - Cristina Plevani, vincitrice del primo Grande Fratello, al momento non lavora in tv ma continua a seguire il mondo del reality, quello che l’ha portata alla ribalta. Nei giorni scorsi la Plevani ha voluto schierarsi pubblicamente dalla parte di Raz Degan, facendosi portavoce di tutti quei telespettatori dell’Isola dei Famosi 2017 che sostengono l’ex modello israeliano e che non credono che abbia davvero insultato la moglie di Massimo Ceccherini, come riferito da Moreno. Proprio quelle parole hanno infatti portato l’attore toscano a decidere di abbandonare il reality show. La Plevani ha chiesto perciò a Vladimir Luxuria, opinionista dell’Isola dei famosi 2017, di pubblicare il video che mostrerebbe il momento in questione e che non è mai stato visto. Cristina aveva chiamato in causa Luxuria twittando: “@vladiluxuria voglio il video/l'audio dove #raz parla male della moglie di #ceccherini Altrimenti stanno giocando con meschinità, tutti”. In queste settimane la Plevani ha anche dedicato un lungo post di elogi a Paola Barale, ex fidanzata di Raz Degan: clicca qui per leggerlo.

