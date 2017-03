DANIELE LIOTTI/ L’attore ospite su Rai 3 da Fabio Fazio (Che tempo che fa, 19 marzo 2017)

DANIELE LIOTTI, L’ATTORE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO 2017) - Reduce dal successo della nuova stagione della fiction di Rai Uno Un passo dal cielo, Daniele Liotti sarà uno dei protagonisti della puntata di questa sera domenica 19 marzo di Che tempo che fa. Una cosa è certa: il bel Daniele Liotti ha dato un nuovo slancio ad un prodotto targato Rai che, pur avendo incassato moltissimi successi anche in occasione delle precedenti edizioni, quest'anno ha incassato il plauso soprattutto del pubblico femminile. Insomma, il bello è impossibile ha colpito nel segno e c'è da scommettere che saranno moltissimi a pretendere che sia proprio lui a prendere parte alle riprese della prossima stagione della serie. Ma chi è davvero Daniele Liotti e a cosa deve la sua fama?

DANIELE LIOTTI, L’ATTORE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: IL SUCCESSO AD UN PASSO DAL CIELO (CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO 2017) - Nato a Roma nel '71, Daniele Liotti si è avvicinato al mondo della recitazione nel 1995 prendendo parte a vari film e commedie. Grande e piccolo schermo si sono alternati nella sua vita e gli hanno permesso di crescere notevolmente sotto il profilo professionale. Nelle ultime ore, sul web stanno girando moltissime indiscrezioni in merito alla sua partecipazione alla prossima stagione di Un passo da cielo. In molti, infatti, temono che Liotti decida di abbandonare il set. Per il momento, però, non si sa nulla di più a tale riguardo. Nel frattempo, però, Daniele Liotti sta scaldando i motori per un'altra entusiasmante avventura. Gli appassionati di Amici di Maria De Filippi, uno dei talent show più seguiti e amati di Canale 5, infatti, già saranno a conoscenza del fatto che ad affiancare in giuria Ermal Meta sarà proprio Daniele Liotti. Quello di Amici è un palcoscenico molto importante e Daniele Liotti non può che dirsi soddisfatto di questo ennesimo traguardo raggiunto. Cosa si sa, invece, della vita privata di Daniele Liotti

DANIELE LIOTTI, L’ATTORE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA SUA VITA PRIVATA (CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO 2017) - Prima di scendere più nel dettaglio e di scoprire qualche dettaglio in più in merito alla vita privata di Daniele Liotti è opportuno tenere conto del fatto che abbiamo a che fare con un personaggio del mondo dello spettacolo particolarmente riservato e niente affatto avvezzo alle prime di copertina. In buona sostanza, sono pochissime le indiscrezioni sul suo conto. Di sicuro c'è il fatto che l'amatissimo Liotti è un buon padre e che oltre alla recitazione, nella sua vita c'è spazio anche per la musica. Insieme ai suoi due fratelli, appunto, musicisti, Daniele non perde occasione per cimentarsi in qualche performance canora dimostrando di avere un grande talento anche in questo ambito. Che sia proprio per questa sua versatilità che Daniele è così amato dal pubblico? Molto probabilmente sì, ma è necessario non trascurare il fatto che a fare la differenza è anche la sua bellezza che, nonostante il tempo che passa, continua a renderlo uno degli attori più belli nel panorama nazionale. A questo punto, dunque, non resta altro da fare che attendere la messa in onda dell'intervista di questa sera a Che tempo che fa, il programma di successo condotto da Fabio Fazio. Che in occasione di questo appuntamento Daniele Liotti comunichi al pubblico la sua decisione in merito alla futura partecipazione alla fiction di Rai Uno Un passo dal cielo? Nulla può essere escluso e, quindi, non ci rimane che aspettare.

© Riproduzione Riservata.