DOMENICA IN/ Ospiti e anticipazioni: Nancy Brilli, Sergio Rubini e Chiara Galiazzo (puntata 19 marzo 2017)

DOMENICA IN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 MARZO 2017: NANCY BRILLI, SERGIO RUBINI E CHIARA GALIAZZO - Cinema e musica saranno protagonisti della nuova puntata di "Domenica In", in onda su Raiuno dalle 17.05. Oggi, domenica 19 marzo, Pippo Baudo ospiterà nel suo studio Nancy Brilli, Giovanni Veronesi, Sergio Rubini e Chiara Galiazzo. Il conduttore avrà una lunga chiacchierata con l'attrice: Nancy Brilli ripercorrerà, infatti, le tappe della sua formidabile carriera, ma proporrà anche un breve monologo de "La bisbetica domata", spettacolo del quale è protagonista. L'attrice sarà accompagnata dal vivo dall'orchestra di Domenica In per un momento musicale. Negli ultimi giorni sta tenendo banco l'uscita di "Non è un paese per giovani", l'ultimo film di Giovanni Veronesi. Il regista sarà ospite di Domenica In insieme all'attore Sergio Rubini e ai giovani protagonisti della pellicola che affronta un tema attuale. Il film racconta, infatti, la storia di due ragazzi, poco più che ventenni, che fuggono dal nostro Paese per cercare fortuna all'estero e più precisamente a Cuba, nuova frontiera della speranza. Una voce raffinata delizierà poi il pubblico e i telespettatori di Domenica In: è quella di Chiara Galiazzo, reduce dall'esperienza al Festival di Sanremo. E, infatti, presenterà il nuovo album "Nessun posto è casa mia", che ha dato il titolo al suo primo singolo. Ma nella chiacchierata con Pippo Baudo la cantante parlerà degli ultimi anni della sua vita, partendo dal successo a X Factor, talent che ha vinto e che le ha spalancato le porte del panorama musicale italiano. Non solo cinema e musica però, a Domenica In: ci sarà spazio anche per il mentalista Francesco Tesei, che proporrà nuovi numeri attingendo al suo vasto repertorio. Come di consueto, la Big Band del maestro Bruno Biriaco accompagnerà le canzoni e i balletti della showgirl Manuela Zero, oltre alla conduzione di Pippo Baudo.

