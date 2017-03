FLIKA 2 - AMICHE PER SEMPRE/ Su Italia 1 il film diretto da Micheal Damian (oggi, 19 marzo 2017)

FLIKA 2 - AMICHE PER SEMPRE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 19 MARZO 2017: IL CAST - Flicka 2 - Amiche per sempre, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 16.15. Una pellicola di geneere commedia che è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 2010 per la regia di Michael Damian, mentre la produzione è curata da Connie Dolphin. Il cast vede come protagonisti principali Tammin Sursok (Carrie McLaughlin), Clint Black (Toby), Terd Whittal (HD Walker), affiancati da Patrick Warburton, Reilly Dolman ed Emily Tennant. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

FLIKA 2 - AMICHE PER SEMPRE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 19 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film si concentra principalmente su Carrie McLaughlin, che dopo aver perduto la madre è costretta ad andare a vivere con la nonna nella città di Pittsburgh, nello stato della Pennsylvania. Una volta arrivata nota subito che la nonna non è nelle migliori condizioni fisiche, e di li a poco viene trasferita dal padre dato che la nonna verrà ricoverata in una casa di cura. Il padre di Carrie, un allevatore, non ha un rapporto con lei e non la vede da quanto era una bambina. Agli inizi la ragazza ha seri problemi ad adattarsi alla nuova vita di campagna, ma ad aiutarla sarà Flicka, un cavallo della razza Mustang con cui farà amicizia e se ne prenderà cura. Questo cavallo, secondo gli allevatori, è pericoloso, ma nonostante queste voci ha modo di salvare Carrie da un attacco di un serpente. Dopo questo avvenimento, l'amicizia tra i due diventerà ancora più forte, creando un legame molto particolare e saldo tra la ragazza e il cavallo. In questo periodo, Carrie ha modo anche di fare nuove conoscenze con i ragazzi e le ragazze del luogo, principalmente è attratta da Jake, un ragazzo con cui lega immediatamente, mentre ha qualche problema con la figlia di HD Walker, ossia Amy, a causa del fatto che essa è innamorata di Jake. Carrie continua a disobbedire al padre, non riuscendo minimamente ad adattarsi alle regole stabilite dalla figura paterna, così viene deciso che per punizione il cavallo della figlia venga trasferito da un’altra parte. Carrie, per poterlo rivedere cerca di liberarlo facendo danni al ranch del vicino HD Walker, ossia liberando delle mucche e rompendo vari recinti. Quest’ultimo infuriato chiederà come risarcimento prima il cavallo vivo, arrivando a minacciare la famiglia McLaughlin di farli finire in tribunale. Inizialmente Flicka viene data ad Amy per poter permettere alla nuova coppia di allenarsi per il campionato in vista, ma il cavallo non è abituato alla presenza di molte persone e quindi si spaventa, mandando a monte tutto ciò che era stato organizzato. Vedendo che le cose non andavano come sperate, HD Walker ne chiede la macellazione. Per evitare tutto ciò Flicka viene liberata, per poi essere ritrovata un anno dopo nella mandria a cui si era unita precedentemente, con vicino un piccolo puledro da lei partorito.

