FLORIANA SECONDI / Non vede la madre da 4 anni: “Un incontro? Forse avete frainteso” (Domenica Live)

FLORIANA SECONDI, NESSUN RAPPORTO CON LA MADRE DA 4 ANNI: INCONTRO IN TV? LA REAZIONE (DOMENICA LIVE, OGGI 19 MARZO 2017) - Floriana Secondi è stata oggi ospite di Barbara d'Urso nell'ambito della trasmissione Domenica Live. Si continua a parlare di guerre in famiglia e la stessa Floriana, ex vincitrice del Grande Fratello è una degna rappresentante della categoria a causa della sua situazione "gravissima più che particolare", come commentato dalla donna. Un filmato ha riassunto quanto accaduto il 24 marzo 2013, quando alla stessa trasmissione di Canale 5 Floriana Secondi era stata la protagonista di una intervista nella quale diceva di non aver visto la madre per 19 anni, prima di riabbracciarla in diretta tv. In quell'occasione vi fu un ricongiungimento tra la figlia e la madre, e quest'ultima aveva dichiarato di aver rinunciato ai figli perché vittima della droga. Lo scorso 26 febbraio, al cospetto di Barbara d'Urso aveva rivelato a sorpresa di non aver più rivisto la madre dopo quell'occasione pubblica davanti alle telecamere: "Non siamo mai state insieme, mi fa tanta tenerezza non so come aiutarla, forse la cerco, ha un sacco di profili Facebook", aveva dichiarato l'ex gieffina, mentre mandava i suoi saluti alla donna, chiarendo di non avercela con lei. Oggi, Floriana Secondi ha provato non poca agitazione di fronte alla possibilità di poter rivedere la madre nuovamente in diretta tv. "Forse avete frainteso", ha commentato la donna. "Non ho bisogno di uno psicologo, ho capito da dove arrivo e non infierisco su una persona che ha avuto problemi come mia madre, rivederla perché le fa comodo non mi piace, se voleva mi rivedeva prima, ma non ce l'ho con lei", ha aggiunto. La conduttrice l'ha prontamente rassicurata sul fatto che la madre non fosse in studio, cercando però di capire se un loro possibile incontro le avrebbe potuto o meno fare piacere. Dopo una discussione che ha trovato in disaccordo Platinette, Floriana ha chiosato con una sorta di appello shock rivolto al genitore, rivelando di stare vivendo una situazione complicata insieme al figlio, di essere "quasi in mezzo a una strada", aggiungendo: "Se lei vuole ci può dare una mano lei questa volta".

