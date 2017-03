Finta solidarietà su Facebook/ Il caso di Rosita “mamma truffatrice”: la talpa delle Iene era complice?

UN MODO SBAGLIATO DI FARE SOLIDARIETA': ANNA AVEVA UN ACCORDO CON ROSITA? MATTEO VIVIANI INDAGA (LE IENE SHOW) - Le Iene Show tornano ad occuparsi di solidarietà, tema già affrontato da Matteo Viviani nelle scorse puntate. La Iena, grazie all'aiuto di diverse mamme, aveva smascherato la signora Rosita, che attraverso Facebook aveva raccolto aiuti e soldi per le vittime del terremoto. Gli aiuti racimolati, però, sono stati rivenduti privatamente e su internet, mentre i soldi non sono mai stati destinati ai terremotati. Dietro a questa truffa, però, potrebbe esserci molto di più: il sospetto de Le Iene Show è che la signora Rosita si sia messa d'accordo con una delle mamme, Anna. Ma per quale motivo? Far accendere i riflettori sulla vicenda e acquisire così visibilità? Anna aveva offerto la sua totale collaborazione a Le Iene Show: aveva raccolto le prove, messo insieme le testimonianze e chiamato Le Iene Show per la realizzazione del servizio. Dopo la messa in onda, però, cominciano ad arrivare al programma di Italia 1 molte segnalazioni anonime con indizi che fanno pensare ad un presunto accordo. Per questo Matteo Viviani ha incontrato nuovamente Anna: stasera scopriremo com'è andata. Clicca qui per il video dell'anticipazione de Le Iene Show.

UN MODO SBAGLIATO DI FARE SOLIDARIETA': IL SERVIZIO PRECEDENTE (LE IENE SHOW) - «Un modo sbagliato di fare solidarietà», questo il titolo del servizio di oggi, domenica 19 marzo 2017, de Le Iene Show, che si lega a quello delle scorse settimane, quando Matteo Viviani ha portato alla luce la truffa di una donna: la signora Rosita ha tratto in inganno diverse mamme attraverso un gruppo su Facebook, dove ha raccolto 1800 iscrizioni. La donna ha raccolto vestiti e denaro con la scusa del terremoto: quei beni, infatti, dovevano essere destinati a chi ha patito le conseguenze del sisma. In realtà, Rosita ha venduto i vestiti raccolti e tenuto per sé il denaro, anziché mandare aiuti e soldi alle associazioni. La scoperta ha lasciato senza parole chi ha aiutato Rosita, che però ha garantito attraverso i microfoni de Le Iene di star provvedendo alla restituzione del denaro. Questa vicenda, però, è destinata a regalare nuovi colpi di scena, alla luce delle nuove scoperte fatte da Le Iene Show grazie ad alcune segnalazioni anonime ricevute in questi giorni. Clicca qui per rivedere il servizio.

