GINA LOLLOBRIGIDA & ANDREA PIAZZOLLA/ Circonvenzione di incapace e truffa? La loro verità a Domenica Live

GINA LOLLOBRIGIDA & ANDREA PIAZZOLLA, MANAGER ACCUSATO DI RAGGIRARE L'ATTRICE: LA LORO VERITÀ A DOMENICA LIVE - Gina Lollobrigida torna a Domenica Live con il manager Andrea Piazzolla: l'attrice sarà ospite di Barbara d'Urso per affrontare in tv le accuse lanciate da Milko e Dimitri Skofic, rispettivamente suo figlio e nipote, nei confronti del suo "tuttofare". Il rapporto esclusivo instaurato dal 29enne con la diva ha insospettito il figlio di Gina Lollobrigida, che con Dimitri ha denunciato Andrea Piazzolla per circonvenzione di incapace. Il 29enne, diventato amministratore delegato delle società che gestiscono i beni dell'attrice, avrebbe allontanato la donna dalla sua famiglia e avrebbe effettuato acquisti di lusso con i soldi della diva. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, Andrea Piazzolla avrebbe comprato auto di lusso (Ferrari e Mercedes) e moto (Ducati). Il figlio di Gina Lollobrigida inoltre sostiene che il manager gli abbia impedito di fare visita alla madre quando due mesi fa è stata ricoverata, mentre il nipote dell'attrice sarebbe stato sfrattato dalla casa in cui è cresciuto. Clicca qui per il video dell'ultima partecipazione di Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla a Domenica Live.

GINA LOLLOBRIGIDA & ANDREA PIAZZOLLA: DISTURBI E TRUFFE, I GUAI DELL'ATTRICE - Gina Lollobrigida è affetta da un disturbo della personalità: lo sostiene il professor Vincenzo Pascali, che ha effettuato una perizia medica dopo la denuncia di Milko e Dimitri Skofic. «Oscilla tra il divismo, l'egocentrismo e il narcisismo e l'insicurezza, la diffidenza e la precarietà della quotidianità e ricerca figure di riferimento a cui acriticamente affidare la gestione di ciò che ha», ha scritto il medico, che ha analizzato il rapporto tra l'attrice e il manager Andrea Piazzolla. I due hanno stretto il loro legame nel 2009, ma è diventato indissolubile dopo due anni: dal 2011, infatti, Gina Lollobrigida ha allontanato tutti i suoi collaboratori, accusandoli di essere ladri. Non tiene banco, però, solo il legame con Andrea Piazzolla, ma anche il matrimonio con Javier Rigau: l'attrice ha accusato l'imprenditore spagnolo di averla truffata e per questo c'è una causa in corso. Il 23 marzo arriverà la sentenza, che metterà fine a questa complessa vicenda: non è da escludere che Gina Lollobrigida tocchi anche questo tema delicato durante la sua intervista a Domenica Live.

© Riproduzione Riservata.