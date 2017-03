GIOVANNI VERONESI E SERGIO RUBINI/ Ospiti di Pippo Baudo (Domenica in, puntata 19 marzo 2017)

GIOVANNI VERONESI E SERGIO RUBINI, CON IL FILM NON È UN PAESE PER GIOVANI OSPITI DI PIPPO BAUDO (DOMENICA IN, PUNTATA 19 MARZO 2017) Tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica in troveremo anche Giovanni Veronesi e Sergio Rubini. In occasione della loro partecipazione, presenteranno il film che uscirà il prossimo 23 marzo in tutte le sale cinematografiche: Non è un paese per giovani. In questa pellicola Giovanni Veronesi ha voluto raccontare la storia di un'Italia sull'orlo del precipizio in cui i giovani fanno sempre più fatica a trovare spazi per esprimersi e, soprattutto, per costruire il proprio futuro. Una cosa è certa: Non è un paese per giovani è una pellicola dura e, a tratti, particolarmente triste. La storia, però, è raccontata in chiave ironica e lascia la possibilità di continuare a sperare che qualcosa possa davvero cambiare, che all'orizzonte possa esserci davvero un futuro migliore.

In occasione di una recente intervista, Giovanni Veronesi ha fatto presente che per scrivere questo film ha preso spunto dall'omonimo programma che conduce su Radio Due in occasione del qualche ha avuto modo di scoprire che i giovani italiani sono sempre più disillusi e che il loro unico sogno è quello di lasciare la propria patria nella speranza di poter trovare il loro posto nel mondo. Tra l'altro, Veronesi ha anche fatto presente di essere molto preoccupato in merito al futuro dell'Italia. Nella sua opinione, nel prossimo futuro a mancare all'appello saranno intere generazioni e a pagarne le spese saremo tutti. Il regista non nega, inoltre, di aver incoraggiato egli stesso i suoi nipoti ad andare a vivere e cercare fortuna all'estero. Insomma, il film racconta in chiave ironica e scanzonata la situazione in cui sono costretti a vivere i giovani italiani.

Tra i protagonisti della pellicola che uscirà nelle sale cinematografiche la prossima settimana c'è anche il grande Sergio Rubini. Attore con una carriera alle spalle invidiabile, Rubini avrà il compito di raccontare questa Italia che sembra non avere più futuro. In occasione dell'intervista a Domenica in i due, oltre a raccontare la loro nuova fatica cinematografica, di sicuro ripercorreranno le tappe della loro carriera che, tra le altre cose, potrebbe rappresentare uno stimolo non indifferente per tutti i giovani alla ricerca disperata di fortuna e di spazi per potersi esprimere. Sergio Rubini, ad esempio, si è avvicinato al mondo del cinema da giovanissimo e con fatica e forza di volontà è riuscito ad affermarsi e a diventare uno degli attori più talentuosi dell'attuale panorama italiano. Anche Giovanni Veronesi, fratello del noto scrittore Sandro Veronesi, nel corso della sua carriera è riuscito a dare forma a quello che sarebbe potuto rimanere solo un sogno nel cassetto. Le sue collaborazioni sono state moltissime e tutte di rilievo e la sua fama è internazionale. A questo punto, dunque, non resta altro da fare che attendere la messa in onda della puntata di Domenica in.

