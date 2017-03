GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE/ Sfilata a Uomini e Donne: lite tra lei e Platinette (Le Olimpiadi della tv)

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE, L’EX CORTEGGIATRICE DI UOMINI E DONNE IN POLEMICA CON PLATINETTE (LE OLIMPIADI DELLA TV) - A Le Olimpiadi della tv, lo speciale di Uomini e Donne andato in scena ieri su Canale 5, Giulia De Lellis ha dovuto incassare le critiche di Platinette, incaricata di giudicare le sfilate insieme a Valeria Marini e Anahi Ricca. La fidanzata di Andrea Damante ha dovuto vedersela con Gemma Galgani, la più famosa dama del Trono Over. La bionda torinese ha sfilato con Giulia sul tema “Una sposa da favola”: mentre la prima ha preferito un abito bianco classico pieno di pizzo con le sole spalle scoperte, la seconda ha optato per un lungo abito da sera grigio contraddistinto da una profonda scollatura. Proprio questo dettaglio ha attirato l’attenzione di Platinette, che ha iniziato ad attaccare la De Lellis: “Si capisce perché non hai il reggiseno. Ammetti di avere due posticci al posto del seno, bene. E’ il caso di esporre del silicone al matrimonio?”. L’ex corteggiatrice non è certo rimasta zitta e ha replicato asserendo che Platinette è gelosa del suo seno. Parole che hanno portato alla risposta piccata dell’opinionista: “Se fosse tuo potrei essere gelosa”. Giulia De Lessis ha infatti ammesso di essersi riatta il seno all’inizio, suscitando l’ilarità di Platinette. Nonostante le critiche e il battibecco l’ex corteggiatrice ha conquistato un ottimo doppio sì.

