GNASH/ Il cantautore si esibirà da Fabio Fazio (Che tempo che fa, 19 marzo 2017)

GNASH, IL CANTAUTORE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO 2017) - Tra gli attesissimi ospiti della puntata di questa sera di Che tempo che fa di domenica 19 marzo c'è anche Gnash. Senza alcun dubbio, i più giovani lo conosceranno molto bene ma c'è da scommettere che a nessuno sarà sfuggita la bellissima I hate you, I love you, una delle canzoni più trasmesse del momento da tutte le radio. Ebbene sì, Gnash è l'autore di questo e di molti altri pezzi e, di sicuro, in occasione dell'intervista svelerà qualche segreto in merito alla sua folgorante carriera che, giorno dopo giorno, gli consente di diventare sempre più famoso nel panorama della musica internazionale. Ad averlo aiutato moltissimo nell'ascesa è stata di sicuro la rete. I suoi brani, infatti, sono tra i più scaricati del momento. Ovviamente, ad averlo aiutato moltissimo è stata la collaborazione con Olivia O'Brien. Il dato di fatto è che abbiamo a che fare con una vera e propria star internazionale che nel prossimo periodo non farà altro che continuare a sfornare un successo dietro l'altro.

GNASH, IL CANTAUTORE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: IL SUCCESSO (CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO 2017) - Nato a Los Angeles, Gnash ha solo 22 anni ma a guardarlo sembra che abbia l'esperienza di un artista ormai navigato, avvezzo al mondo dello show biz e pronto ad affrontare e a superare ogni genere di sfida sia di natura professionale che personale. Come nelle migliori favole, la sua infanzia è passata nel garage di casa in cui ha avuto modo di sperimentare musicalità nuove e spendibili. L'anno della svolta per Gnash è stato il 2015. Proprio nel 2015, infatti, il suo brano ha letteralmente invaso le radio di tutto il mondo e l'ha consacrato come miglior artista del periodo.

GNASH, IL CANTAUTORE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: CANTERA' IL SUO BRANO (CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO 2017) - A questo punto, non resta altro da fare che attendere la messa in onda la puntata di questa sera di Che tempo che fa per scoprire quali saranno le domande che Fabio Fazio sottoporrà al giovane Gnash. Tra l'altro, proprio durante la puntata avremo modo anche di ascoltare live il brano che gli ha permesso di essere conosciuto e amato dal grande pubblico.

© Riproduzione Riservata.