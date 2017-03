GOSSIP UOMINI E DONNE / Sonia Lorenzini racconta Claudio e Mario “Sentivo che qualcosa non andava”

UOMINI E DONNE, GOSSIP: SONIA LORENZINI RACCONTA CLAUDIO SONA E MARIO SERPA, LE DICHIARAZIONI - La fine della relazione d'amore tra Claudio Sona e Mario Serpa ha gettato letteralmente nel panico i fan della coppia e così, anche le dichiarazioni degli ex protagonisti hanno costantemente tenuto alte le "luci della ribalta". Tra i tanti, anche Sonia Lorenzini è stata interpellata e così, ai microfoni di Radio Radio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto modo di raccontare il suo punto di vista su Claudio e Mario. "Da dentro avevo la percezione che qualcosa non andasse. Io in una puntata lo dico, un po’ per provocazione. Li vedevo poco insieme e non capivo cosa potesse ostacolare un amore, in due persone indipendenti e di una certa età. E poi già si vociferava e si leggevano cose. Lo vedevo incattivito", ha raccontato Sonia in riferimento a Mario. Serpa infatti, durante il nuovo percorso televisivo di Sonia Lorenzini, ha avuto modo di prendere parte alle puntate del trono classico di Uomini e Donne e, durante quella occasione non ha mai perso tempo puntando il dito contro le dinamiche tra la tronista ed i suoi corteggiatori in studio. Nel corso dell’ennesimo scontro in studio quindi, Sonia per difendersi aveva rivelato di essere a conoscenza di alcune informazioni sulla prima coppia gay nata durante il corso del programma di Maria. Sonia però, durante il corso della sua intervista ha avuto modo per specificare di essersi chiarita con Serpa: "Ad oggi ci siamo chiariti io e Mario e sono molto contenta di questa cosa. Io con lui non avevo mai avuto niente, non riuscivo a capire l’accanimento nei miei confronti e il voler insinuare di un presunto accordo che non c’era. Col senno di poi probabilmente anche lui si è reso conto di avere sbagliato, acqua passata". Di seguito, Sonia Lorenzini ha confermato ancora una volta tutto l'amore che la lega ad Emanuele Mauti, il fidanzato conosciuto alla corte di Maria con il quale convive in quel di Roma: "Di lui mi ha colpito tutto. Io non ho mai pensato a qualcun altro per la scelta. Da quando lui ha parlato la prima volta, io mi ritrovavo in ogni intervento che faceva, era l’odore della pelle".

