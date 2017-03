GRAVITY/ Su Iris il film con Sandra Bullock e George Clooney (oggi, 19 marzo 2017)

GRAVITY, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 19 MARZO 2017: IL CAST - Gravity, il film in onda su Iris oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere fantascienza - thriller, nata da una coproduzione anglo – americana che ha visto in campo le case cinematografiche della Warner Bros, della Heyday Films e della Esperanto Filmjoi. La regia è stata affidata ad Alfonso Cuaron che si è anche occupato del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti grandissimi interpreti come l’attrice americana Sandra Bullock e George Clooney. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GRAVITY, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 19 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista una donna di nome Ryan Stone (Sandra Bullock), ingegnere biomedico che sta per partire alla volta di una importante missione nella spazio che per lei è la prima a bordo di uno shuttle. Con Ryan vi è anche l’astronauta Matt Kowalsky (George Clooney) in quella che si preannuncia la sua ultima missione prima della pensione. I due vengono però avvertiti dal Controllo di Houston che vi è un missile russo che ha colpito un satellite distruggendo altri satelliti e creando tanti detriti che si muovono nello spazio ad una velocità molto elevata. Quello che per loro era una semplice spedizione di ordinaria amministrazione sta per trasformarsi in qualcosa di molto pericoloso in quanto nonostante facciano di tutto per rientrare il prima possibile, alcuni detriti colpiscono lo shuttle distruggendolo e uccidendolo il resto della squadra. Solo Ryan e Matt sono salvi, ma sono anche soli alla deriva nello spazio non avendo più alcuna comunicazione con Houston. Per i due sopravvissuti l’unica certezza di salvezza è in un primo momento evitare che altri detriti possano colpire ed uccidere anche loro ma anche cercare di raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Tuttavia nel raggiungerla ci sono delle complicazioni, così il comandante preferisce sacrificarsi lui stesso per dare alla dottoressa Stone una possibilità di salvezza. Da questo momento per lei ci saranno una serie di azioni per cercare di salvarsi. In primis si reca nella Stazione Internazionale ma la trova completamente distrutta, poi pensa di arrivare alla navetta russa Sojuz appena un attimo prima di una nuova ondata di detriti. Ora però anche questa navetta appare gravemente distrutta così la dottoressa Stone inizia ad avere paura sapendo che non può più rientrare sulla Terra, tuttavia però nel pieno della disperazione la dottoressa in una sorta di allucinazione vede il capitano Kowalsky che le suggerisce il da farsi. Per lei inizia così la discesa verso l’atmosfera, per poi atterrare in un lago dove stanno per arrivare i soccorsi chiamati via radio.

