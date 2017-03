HINTERLAND/ Anticipazioni puntata del 19 marzo 2017: ritrovato il corpo di un'altra anziana

HINTERLAND, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 19 marzo 2017, Giallo trasmetterà il secondo episodio di Hinterland, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: una donna scompare misteriosamente e nel suo bagno vengono ritrovati forti quantitativi di sangue. Dov'è finità Helen Jenkins? Ad occuparsi del caso della 64enne l'agente spetciale Tom Mathias (vRichard Harrington), che si focalizzerà in breve tempo su una casa in cui sembra sia apparso il Diavolo in persona. Ellen gestiva infatti un orfanotrofio, in cui sembra che succedessero degli episodi strani. Il sospetto di Mathias inizialmente è che la donna possa aver preso di mira uno studente in particolare, tornato in seguito per vendicarsi dei sopprusi subiti durante l'infanzia. Più tardi, riescono a risalire ad una delle due bambine che avevano vissuto nella casa famiglia e che confessa di aver ucciso Helen. Thomas e Mared (Mali Harries) credono invece che Jenny (Sara Lloyd) stia mentendo. La squadra interroga anche Hywel Maybury (Paul Morgans), che potrebbe rivelarsi un importante testimone, ma che non dimostra di avere una grande lucidità. Racconta di aver visto il corpo di Helen un giorno, mentre si trovava a pesca, e di essere fuggito perché impaurito dalla vista della tragedia. Eseguendo un'altra serie di interrogatori, grazie ad un testimone scopre come venivano effettuati gli omicidi dai ragazzi dell'orfanotrofio e la vittima. Tom scopre inoltre che Emma Thompson, la donna che stanno cercando e che risulta collegata con la vera responsabile dell'omicidio, è in realtà la figlia di Catrin. Jenny sta per essere rilasciata in assenza di prove, ma il detective fa in tempo ad avvisare la Centrale. Dal marito di Catrin (Sara Lloyd Gregory) scopre inoltre che l'uomo ha tolto qualsiasi foto della donna e che la sera dell'omicidio ha alloggiato in una camera d'albergo. Jenny rivela in seguito che Catrin è stata violentata quando era piccola e che lì aveva iniziato a cambiare. Lei continuava ad essere tutto per lei, mentre per l'amica non esisteva più. Helen le ha fatto tenere la bambina per pochi mesi ed in seguito l'ha portata via, non lasciandogliela vedere mai più. La bambina è Emma Jones. Intanto, Tom sta per uscire con il marito di Catrin, ma si rende conto che non sta portando con sé la bambina. Visto che conferma che si trova con Catrin, il detective decide di andare a vedere al piano di sopra, scoprendo che nella culla c'è solo un bambolotto. Nel capanno della casa, trova un altro cadavere, ucciso da Catrin. Viene diramato un mandato di cattura, dato che la donna viene considerata altamente pericolosa. Dyfed Williams (Rhys ap Hywel) rivela in seguito alla squadra che la moglie è rimasta incinta tempo prima, ma che durante un'ecografia avevano scoperto che la bambina era morta. Per sopperire alla mancanza, Catrin si era dotata di una bambola, ma poi era diventato cruciale per lei trovare Emma. Intanto, Emma ritorna nell'orfanotrofio, in preda al dolore di aver provato almeno una volta nella sua vita cosa vuol dire essere amata. La vecchia tutrice le propone infine di entrare nella sua vecchia stanza, mentre Tom viene avvisato del ritrovamento della macchina di Catrin alla Foresta del Diavolo. Byron Rodgers (Wyn Bowen Harries) invece non ce l'ha fatta. Tom trova Agnes (Gwen Ellis) rinchiusa nella stanza 10, mentre Catrin vaga nelle campagne, nei dintorni della chiesa cittadina.

HINTERLAND, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 19 MARZO 2017, EPISODIO 2 - Nel secondo episodio di Hinterland, la squadra farà una scoperta agghiacciante. In una casa colonica, non molto distante dalla città, viene ritrovato il corpo di Idris Williams, una donna di 69 anni, uccisa in modo brutale. Il suo assassino, infatti, l'ha uccisa a colpi di randello. Durante l'indagine del suo omicidio, Tom ed il resto della squadra si dovranno addentrare nei segreti della montagna, in cui emergerà un sanguinoso passato. Anche in questo caso la crudezza degli eventi porterà la squadra a fare scoperte particolari, che parlano di una violenza ancora più grande di quanto possano mai sospettare.

© Riproduzione Riservata.