HONEY 2/ Su Italia 1 il film con Katerina Graham e Randy Wayne (oggi, 19 marzo 2017)

HONEY 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 19 MARZO 2017: IL CAST - Honey 2, il film in onda su Italai 1 oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 14.00. Una pellicola di genere musicale del 2011 e prodotta negli Stati Uniti d’America e fa parte della serie di film di Honey, facendo da sequel al primo capitolo pubblicato durante il 2003 e da prequel al terzo capitolo pubblicato nel 2016. La regia è stata gestita da Billie Woodruff, mentre la storia è stata scritta da Blayne Weaver. Il cast di questo film vede il ritorno di molti protagonisti del primo film, come Katerina Graham (Maria Bennet), Randy Wayne (Brandon), Seychelle Gabriel (Tina), Lonette McKee (Connie Daniels), Beau (Casper), Smart (Ricky, Gerry Bednob as Mr. Kapoor), Tyler Nelson (Darnell), Christopher (War) e Martinez (Luis). Molte, tra le principali coreografie che Maria Bennet la protagonista del film viene chiamata a danzare, sono state studiate dal celebre Rosero McCoy, noto per aver realizzato anche le coreografie per il più classico dei film incentrati sul mondo della danza, Step Up. Nonostante il film sia ambientato a New York, quasi tutte le scene sono state girate a Los Angeles. Il regista, Bille Woodruff, è stato molto abile a camuffare la location originale tanto che lo spettatore, per tutto il tempo del film, è convinto di essere stato trasportato all'interno dei vicoli della Grande Mela. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HONEY 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 19 MARZO 2017: LA TRAMA - La storia si concentra sulla vita della protagonista diciasettenne Maria Bennet, che ha modo di uscire dal carcere per poter ricostruire la propria vita nel migliori dei modi. L’unica cosa che gli rimane da fare è tentare la via del ballo, esibendosi in strada e cercando di appagare l’ambizione che le brucia dentro e che la spinge a fare sempre meglio. Tutto questo gli permetterà di non mettersi nuovamente nei guai, anche se sa molto bene che il Bronx non è un posto tranquillo dove vivere. Per poter coltivare nel migliore dei modi la sua passione per la danza, verrà convita ad aiutare un gruppo di ballerini inesperti in una scuola per giovani talenti, arrivando a formare un gruppo di ballo denominato HD. Per mantenersi onestamente e sulla retta via, vive con la madre di Connie, che possiede un piccolo lavoro che gli permette di sbancare il lunario e sopravvivere fino alla fine del mese. Sarà in questo periodo fatto di duro lavoro con la nuova crew che si presenterà l’occasione di un provino per un concorso di danza televisiva chiamato Dance Battlezone. In questo frangente Maria affronterà il suo vecchio gruppo di ballo, capitanato dal suo ex ragazzo, realizzando che quelle persone avevano davvero una brutta influenza su di lei. Per poter vincere da tutta se stessa e si dedica anima e corpo a preparare il gruppo di cui fa parte, scoprendo anche il romanticismo e la passione del ballo, riscoprendo il motivo per cui aveva iniziato a ballare in principio, ossia per poter tirare fuori il meglio di se.

