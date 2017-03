I LIVE WITH MODELS 2 / Anticipazioni puntata 19 marzo 2017: Molly è stata lasciata! Tommy la risolleverà?

I LIVE WITH MODELS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, domenica 19 marzo 2017, Comedy Central trasmetterà il quinto epesodio di I Live with Models 2, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Scarlet (Brianne Howey) è elettrizzata per il nuovo lavoro, in cui deve ricevere una finta proposta di matrimonio per uno spot di diamanti. Una volta sul posto, rimane folgorata da Simon, uno dei modelli, ma anche Tommy (David Hoffman) partecipa allo stesso ingaggio. Alla fine dei provini, i due produttori sono indecisi su chi dei modelli scegliere e chiedono il parere di Scarlet, che punta dritta a Simon. Intanto, Molly (Kamilla Alnes) cerca di riprendersi dopo essere stata lasciata dal fidanzato e decide di interessarsi ad un liceale, che si offre di accompagnare al ballo scolastico. Anche Jess (Lydia Rose Bewley) non vuole essere da meno, ma solo per aumentare la sua cerchia di follower che la seguono sui social. Non appena Tommy scopre di essere stato lasciato, entra in depressione e Scarlet non riesce più a dirgli la verità. Chiede però a Marshall (Karan Soni) di aiutarla a trovare un lavoro per l'amico, nella speranza di risollevarlo. Dopo qualche ora, l'agente annuncia finalmente di aver trovato un ingaggio, ma rivela anche che si tratta dello stesso spot di Scarlet. Mentre i due amici si ritrovano faccia a faccia, al ballo Scarlet usa platealmente il ragazzo che sta accompagnando per i propri interessi. Anche Jess sta facendo altrettanto con Howie, un ragazzino complessato che intende salvare, e decide di affrontare a viso aperto l'amica. L'accusa infatti di essere solo un'approfittatrice, ma fa anche l'errore di rivelare alcuni particolari su Howie, mettendolo in ridicolo di fronte agli amici. Scarlet scopre invece che il ragazzino che ha deciso di accompagnare ha sfruttato lei per conquistare un'altra ragazza. Dopo aver saputo di essere stato tradito dall'amica, Tommy decide di fargliela pagare e durante le riprese, mentre le porge l'anello per lo spot, non fa che minacciarla. Gli executive sono quindi costretti ad ordinare la pausa, spingendo i due modelli a chiarirsi. Scarlet ora ha capito di aver fatto un errore, ma si giustifica affermando che Tommy per primo non le avesse fatto capire di trovarsi in un momento di difficoltà.

I LIVE WITH MODELS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 19 MARZO 2017, EPISODIO 5 - Proprio quando Tommy e Scarlet sembrano essersi stabiliti nei loro ruoli di coinquilini, Molly e Jess combineranno qualosa che farà fare loro marcia indietro. Molly in particolare, ritornerà a casa distrutta dopo aver scoperto che il suo fidanzato è andato a letto con un'altra donna, più vecchia di lei. Tommy è l'unico che non partecipa in modo attivo al supporto all'amica, credendo che non sia adatto ai sentimenti. Decide quindi di fare l'unica cosa in cui è bravo: le propone di giocare ai videogames per sfogare tutta la rabbia repressa. Intanto, Jess inizierà un lavoro fotografico molto difficile e sceglierà di chiedere aiuto a Scarlet per avere dei consigli.

