IL MEGLIO DI C'È POSTA PER TE / Le storie più emozionanti della stagione (Oggi 19 marzo)

IL MEGLIO DI C'È POSTA PER TE, LE STORIE PIÙ EMOZIONANTI DELLA STAGIONE - La stagione di puntate inedite si è conclusa sabato scorso: ma non disperate, c'è ancora tempo per un'altra serata di lacrime e risate con Il meglio di C'è posta per te. Andrà infatti in onda oggi, domenica 19 marzo 2017, a partire dalle ore 21:10 su Canale 5 la puntata che raggrupperà tutte le storie più commoventi del people show condotto da Maria De Filippi, che anche quest'anno, nonostante la concorrenza di un numero uno come Gigi Proietti prima e di Milly Carlucci poi, si è confermata regina degli ascolti del sabato sera della tv italiana. Quali storie vedremo dunque questa stasera? Dai canali social del programma non viene fornito alcun indizio al riguardo, ma possiamo immaginare che la scelta degli autori sarà quella di mescolare le storie delle persone comuni con quelle dei cosiddetti vip. Per questo motivo potremmo rivedere negli studi di Canale 5 personaggi come gli attori Bradley Cooper e Raoul Bova, lo chef Antonino Cannavacciolo, la comica Luciana Littizzeto, il duo Greggio-Iacchetti e i calciatori Mauro Icardi, Pepe Reina e Dries Mertens, solo per citarne alcuni. Quel che è certo che non mancheranno le storie più controverse di questa stagione: dalla madre che non prova sentimenti verso il figlio abbandonato anni prima, fino al papà che vuole riallacciare i rapporti con la prole nonostante la nuova compagna. Insomma, un'occasione unica soprattutto per chi si è perso qualche puntata per fare una scorpacciata di emozioni senza precedenti!

