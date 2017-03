IL SEGRETO/ Oggi, 19 marzo la telenovela non va in onda. Ecco perché e quando tornerà

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ELIAS E NESTOR SARANNO GLI ANTAGONISTI DI HERNANDO - La storia d'amore tra Hernando e Camila è soltanto agli inizi nella puntate italiane de Il Segreto. Molta acqua sotto i ponti dovrà passare prima che la coppia regina della telenovela ammetta i propri sentimenti e viva un matrimonio felice, anche se non privo di ostacoli. Nel loro cammino, infatti, i due coniugi Dos Casas incontreranno diversi antagonisti, il primo dei quali è già noto ai fans. Elias, che sembra per ora essere una persona per bene, cercherà in tutti i modi di allontanare la coppia, arrivando persino a credere che il rivale abbia ucciso la sua precedente moglie. E vi assicuriamo che saranno tempi duri per il proprietario di Los Manantiales. Archiviata nel peggiore dei modi l'uscita di scena di Elias, arriverà da Cuba un altro villain ovvero Nestor, il grande amore giovanile di Camila. Anche in questo caso le intenzioni dell'uomo saranno terribili, al punto che sarà proprio la sua ex a spingerlo giù da un burrone durante una colluttazione. Andrà tutto per il meglio in seguito? Difficile pensare che nelle trame de Il Segreto la felicità possa durare a lungo e l'arrivo di Lucia lo confermerà!

IL SEGRETO, PUNTATA 19 MARZO: LA TELENOVELA OGGI NON VA IN ONDA - I telespettatori de Il Segreto che questa sera si sintonizzeranno su Canale 5 per seguire un'avvincente puntata della telenovela resteranno delusi. Come già accaduto la scorsa settimana, infatti, le vicende di Puente Viejo non andranno più in onda la domenica, essendo già state spostate alla prima serata del venerdì. Al posto della telenovela ci sarà nuovamente la fiction Amore pensaci tu che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di anticipare nella speranza che questa nuova collocazione possa risollevare i suoi ascolti. Per quanto riguarda, invece, le trame de Il Segreto gli appassionati dovranno attendere un giorno in più per scoprire le novità riguardanti la vita di Beatriz, che ha ripreso a parlare per chiedere aiuto dopo la caduta di Camila. La collocazione pomeridiana sarà sempre la stessa ovvero dalle ore 16:30 ovvero al termine delle due fasce pomeridiane rispettivamente de L'isola dei famosi e di Amici.

