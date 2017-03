IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LE DUE TORRI/ Su Italia 1 il film diretto da Peter Jackson (oggi, 19 marzo 2017)

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LE DUE TORRI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 19 MARZO 2017: IL CAST - Il signore degli anelli: Le due torri, il film in onda su Italia 1 oggi, doemnica 19 marzo 2017 alle ore 19.00. Una pellicola fantastica, dramamtica ed epica che è uscita in tutte le sale cinematografiche durante il 2002 ed è stata diretta da Peter Jackson. La storia è ispirata agli omonimi romanzi scritti da J.R.R. Tolkien. Il cast è formato principalmente da attori apparsi durante il primo film, come Elijah Wood (Frodo Baggins), Sean Astin (Samvise Gamgee), Ian Mckellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas), Viggo Mortensen (Aragorn), Hugo Weaving (Elrond) e Christopher Lee (Saruman). Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LE DUE TORRI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 19 MARZO 2017: LA TRAMA - La vicenda inizia nel momento in cui finisce il primo film. Frodo e Sam si trovano in viaggio verso Mordor, riuscendo a catturare Gollum grazie alla bramosia di possedere l’unico anello forgiato per Sauron. Questi convinceranno Gollum stesso ad accompagnarli a Mordor in cambio della vita. Intanto Saruman avvia una produzione massiccia di Uruk Hak per poter iniziare una guerra con Rohan e stringere una salda alleanza con lo stesso Sauron. Rohan non si presenta in una bella situazione, dal momento che il Re Theoden è manipolato dal suo consigliere Grima Vermilinguo, che caccia Éomer dopo un alterco con quest’ultimo. Intanto gli orchi che hanno rapito Pipino e Merry vengono trucidati dai soldati di Rohan, mentre i due hobbit si rifiugiano nella foresta di Fangorn. Aragorn, Legolas e Gimli, che cercano proprio i due hobbit, finiscono per incontrare Éomer e i suoi soldati, che li indirizzano al cumulo di carcasse degli orchi massacrati la notte precedente. Aragorn pensa che i due hobbit siano spacciati, ma dopo un momento di sconforto nota delle tracce che vanno dentro la foresta. Una volta che il trio entra dentro la foresta avranno modo di incontrare Gandalf, divenuto il bianco. Il nuovo gruppo parte alla volta di Rohan per poter liberare il Re Theoden dalla influenza di Grima e Saruman, per poterli avvisare dell’imminente guerra. Una volta libero, Theoden, decide di aspettare l’esercito nemico rifugiandosi nel fosso di Helm, che non è stato mai preso da esercito nemico. Dopo varie peripezie i due eserciti si scontrano, e l’esercito degli uomini di Rohan, nonostante l’aiuto ricevuto dagli elfi, subisce notevoli perdite ed è assediato da ogni lato. Ma la salvezza arriva grazie a Gandalf, che porta con se gli uomini di Éomer, riuscendo a sconfiggere il nemico. Intanto gli Ent, ossia i guardiani della foresta di Falgorn, e protettori di Pepino e Merry vedono lo scempio fatto da Saruman, così senza non pochi problemi, decidono di attaccare Isengard con tutte le loro forze, ponendo fine all’operato di Saruman stesso. Intanto Frodo e Sam riescono ad arrivare vicini a Gondor dopo notevoli problemi, e vengono indirizzati verso il cancello nero di Mordor, con la guida di Gollum che vorrebbe uccidere i due hobbit per poter prendere l’unico anello.

