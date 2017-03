ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Ed. 12 news: Bettarini bocciato, lo scontro con Degan e l'affondo di Urtis

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: BETTARINI BOCCIATO? DALLO SCONTRO CON RAZ DEGAN ALL’AFFONDO DI GIACOMO URTIS – Stefano Bettarini non supera la prova come inviato dell’Isola dei Famosi 2017? A poche settimane dalla finalissima del reality show, il pubblico boccia l’ex calciatore come inviato. Il motivo? La sua presunta antipatia nei confronti di Raz Degan, vero idolo dei fans dell’Isola che si sono schierati in massa contro chi sta cercando di mettere in cattiva luce l’israeliano. A Bettarini, infatti, non è stato perdonato l’atteggiamento duro con cui, nelle scorse settimane, in occasione di una prova, si è rivolto a Raz. Tuttavia, a bocciare l’ex marito di Simona Ventura è anche Giacomo Urtis, ex naufrago dell’Isola che ha potuto vivere da vicino Stefano. Il chirurgo plastico, infatti, ai microfoni del settimanale Nuovo, ha puntato il dito contro l’ex calciatore. "Noi lo vedevamo poco. Compariva solo durante le sfide. Lui è guidato completamente dagli autori. Oltretutto, quando finiva di spiegarci le prove, gli autori dovevano rispiegare tutto daccapo, perché capire Stefano è un'impresa. Tra lui e Alvin, l'ex inviato, lascio a voi la scelta", ha confessato il chirurgo. Aveva ragione il pubblico, dunque? Quella che terminerà tra poche settimane resterà l'unica edizione dell'Isola dei Famosi con Stefano Bettarini nei panni di inviato?

