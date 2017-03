LAURA BOLDRINI/ Presidente della Camera ospite da Fabio Fazio (Che tempo che fa, 19 marzo 2017)

LAURA BOLDRINI, PRESIDENTE DELLA CAMERA OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA CARRIERA (CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO 2017) - Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa, il programma targato Rai Tre condotto dal bravissimo Fabio Fazio, ci sarà anche la presidente della Camera Laura Boldrini. Nata nel '61 nella bellissima Macerata, Laura Boldrini è una donna poliedrica che ha speso gran parte della sua vita in battaglie politiche e sociali. Oltre ad essere presidente della Camera, la Boldrini è anche una giornalista e una politica. Il suo impegno è stato e continua ad essere encomiabile. Basti pensare al fatto che prima di essere nominata presidente della Camera ricopriva l'incarico di portavoce dell'alto commissariato ONU per i rifugiati dell'area del sud Europa. La sua infanzia non è stata poi così diversa da quella delle altre bambine della stessa epoca. Il punto di svolta nella sua vita è arrivato, senza alcun dubbio, dopo aver conseguito il diploma. Al termine dei cinque anni di liceo classico, infatti, Laura ha deciso di andare in Venezuela per prestare servizio in una piantagione di riso. Il suo soggiorno in Venezuela è durato solo due mesi al termine dei quali ha deciso di andare alla volta dei Paesi dell'America centrale e settentrionale. La passione per i viaggi era forte tanto da spingere la Boldrini a decidere di alternare lo studio ai viaggi. In buona sostanza, dedicava un semestre agli esami e all'università e l'altro alla scoperta del mondo. Questa sua passione le ha consentito di conoscere e approfondire in maniera diretta culture e mondi lontani. Nonostante questo suo continuo girovagare, Laura è riuscita a conseguire anche la laurea in giurisprudenza ed ha iniziato a collaborare con un'agenzia di stampa. Questa sua collaborazione le ha permesso di ottenere il patentino da giornalista pubblicista e, in seguito, di diventare a tutti gli effetti una giornalista. Nel corso della sua vita ha avuto esperienze professionali di vario genere. Tra queste si ricorda a titolo esemplificativo la sua collaborazione con alcuni programmi della RAI.

LAURA BOLDRINI, PRESIDENTE DELLA CAMERA OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA SUA CARRIERA ALL'ONU (CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO 2017) - Sul finire degli anni '80, però, dopo aver preso parte ad un concorso, è iniziata la sua carriera all'ONU. Il suo primo incarico è stato alla FAO in qualità di addetto stampa. In seguito, ha collaborato anche con il Programma alimentare mondiale. Questo secondo incarico le ha consentito di effettuare moltissime trasferte in zone calde del mondo. L'incarico successivo è stato quello di portavoce dell'UNHCR della zona sud dell'Europa. Non solo donna impegnata nel sociale: la Boldrini, infatti, nel corso della sua vita ha messo in più di un'occasione nero su bianco ciò che ha avuto modo di vedere nei viaggi e nelle missioni. I libri a sua firma per il momento sono 3 ma c'è da scommettere che ben presto questo numero sia destinato a salire. Dopo essersi candidata con SEL nel 2013 viene eletta deputato e, solo in seguito, viene nominata presidente della Camera. Dalla sua nomina ad oggi non sono affatto mancate le polemiche e gli attacchi alle volte decisamente eccessivi oltre che fuori luogo. Da donna di grande cultura, Laura Boldrini ha sempre gestito ogni situazione, cercando di mantenere la calma e il sangue freddo che la contraddistinguono. A questo punto, non resta altro da fare che attendere l'intervista di questa sera a Che tempo che fa.

© Riproduzione Riservata.