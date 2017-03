LE IENE SHOW / Anticipazioni del 19 marzo 2017: parla una vittima dell'infermiere "molestatore" di Marsala

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI DEL 19 MARZO 2017: PARLA UNA VITTIMA DELL'INFERMIERE CHE ABUSAVA DEI PAZIENTI - La prima serata di Italia 1 ritorna ad ospitare le inchieste de Le Iene Show che ci intratterranno con una nuova puntata che andrà in onda oggi, domenica 19 marzo 2017. Alla guida del programma troveremo lo zoccolo duro degli inviati, coloro che più di tutti sono amati ed apprezzati dal pubblico grazie ai tanti anni di servizi ed approfondimenti: Matteo Viviani, Giulio Golia, Nadia Toffa, Paolo Calabresi e Andrea Agresti. Le Iene si occuperanno di diverse tematiche di attualità, come l'accusa di violenza sessuale diretta ad un infermiere siciliano, che avrebbe abusato di alcuni pazienti mentre erano sottoposti ad anestesia. Nina Palmieri approfondirà l'evento, commesso secondo le indagini delle autorità, all'interno di uno studio medico privato di uno specialista in grastroenterologia. Quest'ultimo tuttavia ha preso le distanze dall'inchiesta ed il suo ruolo è già stato chiarito dagli inquirenti, che hanno confermato l'archiviazione. La Iena intervisterà una delle vittime del caso, emerso grazie ad una donna che si è svegliata prima del tempo dall'anestesia ed ha testimoniato le violenze subite dall'infermiere.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI DEL 19 MARZO 2017: IL MICRODOSING, POCO LSD PER IL MASSIMO "RENDIMENTO" - Continua l'inchiesta de Le Iene Show sul microdosing, una pratica che si è diffusa soprattutto nella Silicon Valley, fucina della tecnologia e dei professionisti di ogni genere. Il fenomeno riguarda l'assunzione di piccole quantità di LSD, utile per supportare ore extra di lavoro o studio. Alcuni dei consumatori più assidui, ritengono infatti di ottenere una forte creatività in più, maggiori idee e chiarezza. Liza Boschin incontrerà alcuni degli assidui utilizzatori del Microdosing, in Svizzera, dove di recente la pratica ha preso sempre più piede. L'inviata incontrerà inoltre il professor Fabio Schifano, con cui analizzerà i possibili effetti nocivi dovuti al consumo di LSD, seppur in piccole dosi, e con una frequenza così elevata.

