LE MIE GROSSE GRASSE VACANZE GRECHE/ Su Rai 4 il film con Nia Vardalos (oggi, 19 marzo 2017)

LE MIE GROSSE GRASSE VACANZE GRECHE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 19 MARZO 2017: IL CAST - Le mie grosse grasse vacanze greche, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 21.15. Una commedia all'americana la pellicola ambientata tra le bellezze dell’antica Grecia realizzata nel 2009 per la regia di Donald Petrie mentre il cast è di tutto rispetto con interpreti piuttosto conosciuti dal grande pubblico come Nia Vardalos, Alexis Georgoulis e Richard Dreyfuss. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LE MIE GROSSE GRASSE VACANZE GRECHE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 19 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra le vicende di una donna di nome Georgia (Nia Vardalos) di nazionalità greco americana e di professione insegnante ma che a causa dei continui tagli sulle università si ritrova a fare la guida turistica. A capo dell’agenzia turistica presso cui lavora vi è una donna di nome Maria (Bemice Stegers) che non ha alcun problema ad ammettere a se stessa e agli altri di preferire come lavora il collega di Georgia, un certo Nico (Alistair McGowan) nonché a concedere a quest’ultimo tutta una serie di agevolazioni come ad esempio in primo luogo la possibilità di interfacciarsi con clienti tranquilli e ben educati, poi la possibilità di spostarsi in autobus comodi e di soggiornare in alberghi molto lussuosi. A Georgia quindi non resta che accettare sistemazioni precarie nonché turisti scostumati che le creano tutta una serie di problemi. Ciò nonostante però Georgia continua a svolgere il proprio lavoro non solo con la necessaria passione ma anche con la giusta precisione e severità che spesso non viene compresa dai clienti con cui si trova a doversi interfacciare che risultano essere interessati molto di più all’acquisto di tutti i generi di souvenir che si incontrano nel loro cammino. Un giorno si ritrova a doversi recare in Grecia, questa è in parte la sua terra d’origine ma ancora una volta nonostante i buoni propositi si trova ad avere a che fare con turisti poco raccomandabili, un ragazzo sempre attaccato al suo telefonino, una coppia con una figlia che non è mai contenta di niente, alcuni australiani e una coppia non più giovane. Di fronte a questa ennesima delusione, Georgia capisce che questo lavoro non fa per lei, così spedisce alla titolare la lettera di dimissioni. Tuttavia però un turista anziano prova a farla ragionare mostrandole un modo più carino e divertente di affrontare il suo lavoro. Da questo momento solo cose positive per lei, si innamora dell’autista, fa licenziare il suo collega Nico e ha un aumento da Maria.

