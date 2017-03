LUCA ARGENTERO / L’uomo perfetto per la Marino (Che fuori tempo che fa, 19 marzo)

LUCA AGENTERO, L’ATTORE OSPITE DI FAZIO: L’AMORE PER CRISTINA MARINO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 19 MARZO) – Il noto attore italiano Luca Argentero è tra gli ospiti di questa nuova puntata del programma Che fuori tempo che fa condotto da Fabio Fazio su Rai 3. Un personaggio che recentemente ha fatto parlare di se anche per alcuni cambiamenti che hanno interessato la propria vita sentimentale. Infatti, nel cuore di Luca è entrato con forza e decisione la bellissima modella ed attrice 25enne Cristina Marino in questo periodo peraltro protagonista su Rai 1 con la fiction Un passo dal cielo 4. In una recente intervista rilasciata alla rivista Vanity Fair, la modella ha parlato del suo amore nei confronti dell’ex gieffino: “Luca è un 38enne fichissimo. Non intendo solo fisicamente.. è uno che non patisce la mia personalità iperattiva, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più. Mi sono detta si è lui, la prima volta che ho aperto il frigorifero di casa sua. Sembrava che la spesa l’avessi fatta io: hamburger vegetali, zenzero, lime. È stato fantasistico”.

LUCA AGENTERO, L’ATTORE OSPITE DI FAZIO: BIOGRAFIA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 19 MARZO) – Luca Argentero è nato il 12 aprile del 1978 a Torino da padre piemontese e mamma siciliana ma ha vissuto gran parte della propria vita a Moncalieri. Nel 2004 ha completato il proprio percorso di studio conseguendo la laurea in Economia e commercio ma nel 2003 aveva già ottenuto la fama a livello nazionale grazie alla partecipazione a quella edizione del noto reality Il Grande Fratello che lo vide arrivare al terzo posto finale. La carriera di attore ha inizio nell’anno 2005 nell’ambito della serie televisiva Carabinieri mentre sul grande schermo il primo lavoro è giunto l’anno successivo recitando nel film Il quarto sesso di Marco Costa. Nello stesso anno viene scelto da Francesca Comencini per prendere parte nel cast di A casa nostra. Poco alla volta diventa uno degli attori italiani emergenti di maggiore seguito ed incominciano ad arrivare progetti che lo vedono quale principale protagonista come Lezioni di cioccolato, Diverso da chi?, La donna della mia vita, Un boss in salotto, Fratelli unici, Noi e la Giulia e tanti altri ancora. Dal prossimo 30 marzo sarà protagonista nelle sale cinematografiche con il film Il permesso – 48 ore fuori diretto da Claudio Amendola.

