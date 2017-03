LUCIA BRAMIERI/ La nuora di Gino ha perso la causa del Telegatto, ma... (Domenica Live)

LUCIA BRAMIERI: LA NUORA DI GINO OSPITE DI BARBARA D'URSO DOPO AVER PERSO LA CAUSA DEL TELEGATTO (DOMENICA LIVE, 19 MARZO 2017) - Lucia Bramieri, nuora di Gino Bramieri, sarà questo pomeriggio ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live dopo aver perso la causa del Telegatto. I giudici della quarta sezione di Milano lo scorso 8 marzo hanno infatti pronunciato la sentenza circa l'eredità Bramieri, a favore della vedova Angela Baldassimi. La nuora Lucia aveva accusato Angela di aver incassato, poco prima della morte dell’attore, assegni per 750 milioni di lire più un miliardo dati dal figlio i Bramieri, Cesare. Proprio Lucia Bramieri era stata accusata di aver rubato un telegatto di Bramieri, nei vent’anni dalla scomparsa del noto attore comico. In una diretta tv nel 2014 a Domenica Live Laura Mosso, un'amica della vedova di Gino Bramieri, accusò Lucia Bramieri di aver rubato questo famoso premio televisivo che era invece destinato alla vedova Angela. "Il fatto, trattandosi di ingiurie, non costituisce piu' reato" la decisione del pm di Milano.

LUCIA BRAMIERI: LA NUORA DI GINO OSPITE DI BARBARA D'URSO DOPO AVER PERSO LA CAUSA DEL TELEGATTO (DOMENICA LIVE, 19 MARZO 2017) - Lucia Bramieri si era presentata in una puntata di Domenica Live con il telegatto tanto ambito appartenuto a Gino Bramieri, conteso dalla stessa e dalla vedova Angela. "Non ho rubato il telegatto, perché spetta a me: la signora Laura ha fatto una foto e ha creato confusione, ma il telegatto spetta a mio marito e quindi alla mia famiglia" le parole di Lucia dopo esser stata accusata da un'amica di Angela, Laura, di questo 'furto'. "In tribunale io c’ero, e tu dov’eri? Io sto qui in televisione e metto la faccia non come voi che parlate dal vostro divanetto in casa" le parole di Lucia, fermata da una telefonata da parte di un nipote di Gino, Enzo Bramieri, che la attacca nuovamente: "Lei non mi neanche avvisato di venire al funerale: e io ero il parente. E le do del lei anche se siamo parenti. Quante volte l’ho chiamata e mi ha negato di poter parlare con Cesare?" attacca Enzo, ma la risposta di Lucia era pronta: "Mai!".

