MARTIN CASTROGIOVANNI/ Video, la cicatrice del tumore: “avevo 6 mesi di vita” (Ballando con le stelle)

MARTIN CASTROGIOVANNI, IL DRAMMA DEL TUMORE RACCONTATO A BALLANDO CON LE STELLE: “MI AVEVANO DATO 6 MESI DI VITA” - Il video della quarta settimana di prove di Martin Castrogiovanni con Sara Di Vaira a Ballando con le stelle non ha mostrato solo il lavoro fatto dai due per preparare la coreografia ma ci ha raccontato anche il dramma del tumore che il campione di rugby ha vissuto qualche anno fa. Nel 2015 il pilone della nazionale italiana ha dovuto rinunciare ai Mondiali di rugby a causa di un neurinoma del plesso lombare, tumore benigno, un tumore benigno che lo ha costretto a operarsi immediatamente rinunciando a continuare la competizione mondiale per la quale si era duramente allenato. Il racconto è partito dalla cicatrice che l’atleta porta sulla pancia e che avrebbe dovuto “svelare” per via del costume da indossare in puntata. Castrogiovanni era restio a farla vedere e ha spiegato: “Non mi piace parlarne, ma in momenti come questo ti vedi passare la vita davanti agli occhi”. Il rugbista ha raccontato quei tragici momenti in cui i medici gli avevano detto che aveva solo sei mesi di vita: “Mi è passata tutta la vita davanti”.

MARTIN CASTROGIOVANNI, IL DRAMMA DEL TUMORE RACCONTATO A BALLANDO CON LE STELLE: IL BACIO E LA SOLIDARIETÀ DI CAROLYN SMITH - Il pubblico ha potuto vedere le immagini di Martin in ospedale e il pilone della nazionale ha raccontato di come abbia rischiato di non muovere addirittura più nemmeno il piede se non si fosse operato immediatamente. In ospedale con lui c’erano amici e colleghi ma non i famigliari, a cui Castrogiovanni ha voluto risparmiare il dolore di vederlo costretto in un letto d’ospedale. Al termine del filmato l’atleta, che aveva ricordato la grande forza di Carolyn Smith nell’affrontare e sconfiggere il tumore, ha ricevuto un bacio dalla giudice, sua “collega di coraggio”. La Smith ha poi ricordato il grande impegno di Martin nell’aiutare la ricerca e nel sostenere i bambini malati: “Chi può, le persone famose come lo siamo noi, dovrebbero prodigarsi in questo senso”. Clicca qui per vedere il video.

