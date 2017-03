Microdosing Lsd/ Cos'è? Non esistono droghe leggere, ecco perché (Le Iene Show, 19 marzo 2017)

MICRODOSING, LSD. FABRIZIO SCHIFANO: "NON ESISTONO DROGHE LEGGERE" (LE IENE SHOW, 19 MARZO 2017) - "Non esistono droghe leggere", come si potrebbe pensare per il microdosing, collegato con l'LSD. Questa la battaglia che porta avanti una grande fetta della popolazione e che trova conferma negli studi del Professor Fabrizio Schifano, specializzato nella riabilitazione da alcool e sostanze stupefacenti. Fervidi sostenitori, chi fa abitualmente uso della pratica del microdosing, ovvero dell'assunzione in piccole dosi di LSD, non si riterrà nemmeno un tossicodipendente. Il fenomeno è infatti dovuto alla volontà di ottenere un maggior rendimento delle prestazioni creative e mentali, sia nel mondo del lavoro che in quello dello studio. Questa sera, domenica 19 marzo 2017, il professor Fabrizio Schifano interverrà nella nuova puntata de Le Iene Show per parlare degli effetti del microdosing. Una pratica, quest'ultima, largamente diffusa nella Silicon Valley, dove i ritmi frenetici mettono a dura prova professionisti di tutto il mondo, sempre in estrema competizione. Lo evidenzia lo stesso Professor Schifano in un intervento per il Sert di Padova, di cui era responsabile, in cui sottolinea come non esistano le cosiddette droghe leggere, come può essere per qualcuno anche l'assunzione dell'LSD, dato che gli effetti sono identici. Negli anni '90, infatti, si pensava che cannabinoidi e allucinogeni, persino la cocaina stessa, facessero parte delle cosiddette droghe "leggere". Quelle che quindi comportando una dipendenza mentale e non fisica, come avviene invece per l'eroina, per esempio. In realtà, la conseguenza fisica c'è ugualmente, afferma Schifano, anche se meno visibile rispetto all'invecchiamento fisico tipico di chi fa invece uso di eroina. E' avvenuto inoltre un altro cambiamento rispetto agli anni '70, quando l'assunzione di droga voleva dire andare contro il sistema e l'ideologia. "Queste sostanze non rappresentano più la protesta, ma l'accettzione, l'integrazione con il sistema".

