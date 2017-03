NCIS - Unità Anticrimine 14 / Anticipazioni puntata 19 marzo 2017: Bishop ha una nuova relazione?

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 19 marzo 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Unità anticrimine 14, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo "Legami di famiglia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: l'NCIS viene chiamata ad indagare sulla morte di un marinaio, trovato all'interno di un supermercato. Prima che possano uscire dalla sede, gli agenti ricevono una visita di Senior (Robert Wagner), che rivela di aver ricevuto l'incarico dal figlio per la messa in vendita del suo appartamento. La squadra scopre in seguito un collegamento fra il caso ed un certo Victor Medina (Johnny Rey Diaz), l'unico presente sulla scena del crimine, mentre Quinn (Jennifer Esposito) rivela ai colleghi di aver fatto un sogno erotico su Gibbs (Mark Harmon). Ducky (David McCallum) ore dopo rivela di aver trovato delle tracce sul corpo della vittima che dimostrano un tentativo da parte di Medina di rianimare il marinaio. Abby (Pauley Perrette) invece trova alcune prove che dimostrano la presenza di più persone sulla scena del crimine al momento del delitto. Ha trovato inoltre un marchio misterioso inciso a mano all'interno del supermercato. Durante l'interrogatorio, Medina rivela di aver visto un terzo uomo con la maschera, ma l'agente Baldwin (Peter Macon) interrompe le indagini e rivela che dovrà riportare il testimone in patria, a causa della presenza illecita nel territorio. In seguito alla condanna per la rissa in un bar, mentre si trovava ancora in servizio, gli ha valso infatti il rimpatrio. Ore dopo, Abby scopre che ci sono molti altri militari nella stessa situazione di Victor, buttati fuori dal Paese dopo aver servito il governo americano. Grazie a Senior, la squadra identifica anche la marca dell'impronta di scarpe ritrovata sulla scena del crimine, permettendo di poter stringere il raggio dei sospettati a pochi nomi. Intanto, Torres (Wilmer Valderrama) e Ellie (Emily Wickersham) si preoccupano di trasportare Medina, che richiede tuttavia di incontrare prima la mare e informarla di quanto sta succedendo. Intanto, Quinn e McGee (Sean Murray) individuano un sospettato, ma riesce a fuggire prima che lo possano bloccare. Arthur Jankowski (Adam Busch) è un ladro d'identità piuttosto famoso ed ha rubato quella di uno scrittore di horror, dirottando le sue royalties. Nel frattempo, Gibbs è sempre più nervoso per lo strano comportamento di Quinn, che non fa altro che guardarlo in modo strano e indietreggiare in sua presenza. Torres invece riceve buone notizie per l'appartamento, ma fa l'errore di far uscire Medina per parlare al telefono con la madre. Ellie contesta subito l'iniziativa del collega, a ragion veduta con il senno di poi. Un uomo tenta infatti di avvicinarsi all'ufficiale per sparargli, ma viene messo in fuga dall'azione repentina di Torres. Una volta risolto il caso, Gibbs offre il proprio aiuto a Medina per togliersi dalla brutta situazione con l'ufficio Immigrazione. Torres invece capisce che McGee è già pronto per avere una nuova casa e decide di cedergli l'appartamento di DiNozzo (Michael Weatherly).

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 MARZO 2017, EPISODIO 8 "LEGAMI DI FAMIGLIA" - L'NCIS si presenta ad indagare su un incidente navale quando un Cappellano viene ritrovato morto in seguito ad uno scontro con l'auto. Tuttavia, Ducky riferisce alla quadra che in realtà la vittima è deceduta ore prima dell'incidente. Gibbs e gli altri agenti inizieranno quindi a cercare delle prove che illuminino ciò che stava facendo il Cappellano prima della sua morte, risalendo fino ad un detenuto che si trova in carcere da 11 anni e che potrebbe essere il responsabile. Non era quindi felice della condanna ricevuta. Intanto, Bishop riceve una visita dei fratelli, che vanno su tutte le furie quando scoprono che sta frequentando un uomo. Decidono quindi di presentarsi sul posto di lavoro e scoprire tutto ciò che sa la squadra.

© Riproduzione Riservata.