OLIVIA O’BRIEN/ La cantante americana nel salotto di Fazio (Che tempo che fa, 19 marzo 2017)

OLIVIA O’BRIEN, LA CANTANTE AMERICANA OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO 2017) - Tra gli ospiti della puntata di questa sera domenica 19 marzo di Che tempo che fa ci sarà anche lei, la bravissima Olivia O'Brien. Una cosa è certa: Fabio Fazio non si farà scappare l'occasione di indagare in merito ai suoi ultimi successi e di cercare di scoprire la chiave che le ha consentito di aprire la porta per la celebrità. Ma chi è davvero Olivia O'Brien e perché è così famosa e conosciuta soprattutto dai più giovani?

OLIVIA O’BRIEN, LA CANTANTE AMERICANA OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: GLI ESORDI E IL SUCCESSO (CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO 2017) - Nata nel 1999, Olivia O'Brien è una cantante e cantautrice americana e nell'ultimo periodo sta facendo i conti con un successo trasversale che le ha consentito di essere conosciuta in tutto il mondo. Senza alcun dubbio, ad averle permesso di ottenere tutta questa popolarità è stata anche la sua collaborazione con Gnash. Nata a Los Angeles, Olivia O'Brien è stata una vera e propria bambina prodigio. La sua carriera canora, infatti, è iniziata quando aveva solo sette anni. Non solo canto, però: sin da piccolina, Olivia O'Brien ha espresso con forza il desiderio di imparare a suonare sia il piano forte che la chitarra. Insomma, il sogno nel cassetto della O'Brien era quello di diventare una musicista e possiamo affermare con non poca certezza che è riuscita nel suo intento. Il suo successo è davvero recente: risale al 2015 l'invio ad una casa discografica di una sua cover che, in men che non si dica, ha raggiunto le vette di tutte le classifiche. Ovviamente stiamo parlando del pezzo I hate you, I love you. Il successo è figlio di un grande lavoro. Basti pensare al fatto che Olivia O'Brien ha iniziato a scrivere le canzoni di proprio pugno già all'età di 10 anni. La sua fortuna è stata il web. Olivia aveva e continua ad avere l'abitudine di postare i suoi pezzi e le cover on line in modo tale da renderle fruibili al maggior numero di persone. In questo modo, sono stati moltissimi ad ascoltare la sua versione di I hate you, I love you e altrettanti hanno definito questa sua interpretazione a dir poco impeccabile, tanto da accaparrarsi un posto di diritto nell'album ufficiale in cui era presente la priva versione del brano.

OLIVIA O’BRIEN, LA CANTANTE AMERICANA OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: COSA RACCONTERA'?(CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO 2017) - A questo punto, non resta altro da fare che attendere l'intervista a Che tempo che fa di Olivia O'Brien nella speranza che Fabio Fazio riesca a scavare nel profondo del passato di questa giovane e sorprendente artista che sta stupendo tutti. Sia i giovanissimi che, più in generale, tutti gli appassionati di musica, non potranno fare a meno di guardare questa interessantissima intervista in occasione della quale si avrà la possibilità di scoprire qualche dettaglio in più sul conto di un'artista a 360° che ha davvero molto da insegnare ai più giovani che intendono avvicinarsi al mondo della musica. Olivia O'Brien è la prova vivente che con dedizione, impegno e anni di studio si ha la concreta possibilità di portare a casa risultati importati e di raggiungere traguardi come quelli a cui è arrivata la bella è brava Olivia O'Brien.

© Riproduzione Riservata.