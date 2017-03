Oroscopo Paolo Fox la classifica dei segni a Mezzogiorno in famiglia e le previsioni di oggi 19 marzo 2017

OROSCOPO PAOLO FOX A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA: LA CLASSIFICA SETTIMANALE DEI SEGNI (19 MARZO) - La classifica dei segni di Paolo Fox ci rivelerà tramite il suo Oroscopo 2017 tutte le novità sulla prossima settimana. Che cosa si devono aspettare gli appassionati dello Zodiaco? Grazie allo spazio di Mezzogiorno in famiglia, anche per oggi, domenica 19 marzo, il celebre astrologo radunerà le previsioni migliori per tutti i segni, con uno sguardo generale a ciò che succederà nei prossimi sette giorni. In attesa di scoprire tutto sulle novità del momento, riguardiamo i segni migliori e peggiori della classifica di Paolo Fox della settimana precedente. All'ultimo posto il Capricorno, che potrebbe vivere dei momenti di tensione e rabbia. Qualcuno potrebbe infatti trovarsi molto determinato nel dire la propria opinione su un particolare evento. Meglio non fare di tutto per far saltare i rapporti che considerate importanti perché si rischia di perderli. Pazienza per i prossimi due mesi. Scorpione al penultimo posto, anche se la fatica degli ultimi mesi dello scorso anno è ormai svanita. Per natura molto disfattisti, devono fare di tutto per risalire la china e non cedere alle vecchie tendenze pessimistiche. Medaglia d'argento ai Pesci, fra i più favoriti della seconda metà del 2017. Occorre abbandonare adesso quello sguardo melodrammatico che più caratterizza i nati del segno, e che ora dovranno invece sfoderare il migliore dei sorrisi. I progetti vi vedono vincenti. Primo posto per la Vergine, che ora potranno programmare al meglio i prossimi mesi. Ora i tasselli di un amore in particolare stanno andando a posto, così come altre situazioni di carattere personale. Ci saranno anche molte prove da affrontare, in cui la tensione si potrà mitigare grazie all'ordine ed alla chiarezza. Clicca qui per rivedere la classifica dei segni di Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia .



MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, ANTICIPAZIONI DEL 19 MARZO 2017: SAINT-VINCENT VS RECCO - Un nuovo appuntamento con Mezzogiorno in famiglia ci attende anche per oggi, domenica 19 marzo 2017. La trasmissione di Rai 1 promette di tenere impegnati i telespettatori grazie ad una puntata all'insegna del divertimento e soprattutto della sfida fra i Comuni. Nell'incontro di ieri abbiamo vissuto un vero e proprio contrasto fra la Liguria e la Valle d'Aosta, grazie all'impegno dei due Comuni di Saint-Vincent, i campioni in carica, e i ragazzi di Recco, in provincia di Genova. Nelle settimane precedenti abbiamo avuto modo non solo di vivere il successo dei ragazzi di Saint-Vincent, ma anche di apprezzare il lato folkloristico di uno dei borghi più affascinanti d'Italia. Ora avremo modo di approfondire invece le particolarità di Reco, una città che si trova nel cuore della valle del Golfo Paradiso fino al promontorio di Portofino. In epoca antica, il borgo era abitato dai Liguri ed in seguito cadde nelle mani dei Romani, che gli diedero il nome di Ricina. Durante l'alto Medioevo, invece, la Repubblica di Genova scelse di ribattezzarla come podesteria e la guida come capitaneato delle località limitrofe.

