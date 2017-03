PARIS - MANHATTAN/ Su Rai 4 il film diretto da Sophie Lellouche (oggi, 19 marzo 2017)

PARIS - MANHATTAN, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 19 MARZO 2017: IL CAST - Paris-Manhattan, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 22.50. Una pellicola che è stata realizzata nel 2012 ed è stata diretta da Sophie Lellouche. Il film non verrà proiettato sul piccolo schermo come una prima visione, ma già nelle precedenti apparizioni ha riscosso un ottimo gradimento da parte del pubblico da casa. Il cast del film prevede attori di altissimo livello tra cui ricordiamo Alice Taglioni che interpreta Alice, Patrick Bruel nei panni di Victor, Marine Delterme da volto a Helene, Louis-Do de Lencquesaing che interpreta Pierre, Michel Aumont nelle vesti del padre e Marie Christine Adam che interpreta Nicole. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PARIS - MANHATTAN, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 19 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film Paris-Manhattan narra la storia di Alice una bellissima farmacista single appassionata di cinematografia ed in particolare pazza di Woody Allen. Nonostante il suo fascino e una famiglia che tenta di trovarle un uomo con incontri combinati talvolta imbarazzanti, Alice non riesce a trovare la persona giusta. La famiglia di origine ebraica tenta in tutti i modi di trovare marito ad Alice che è ormai arrivata ai trent'anni senza un uomo accanto. Un giorno alla festa del padre incontra Victor un esperto di allarmi molto diverso da lei che non ha mai visto un film di Woody Allen. Alice è una ragazza decisamente sognatrice che dispensa ai suoi pazienti film da vedere piuttosto che pillole o sciroppi, cura con la speranza e i bei propositi. Una prospettiva sicuramente singolare quella della giovane protagonista che è convinta che vedere dei film sia la soluzione ad ogni tipo di problema e che sostiene che ogni film di Woody Allen è riuscito in qualche modo a cambiarle la vita. I suoi discorsi con il poster di Woody Allen sono esilaranti in quanto sembrano reali anche se è il subconscio della farmacista a parlare. Alice e Victor iniziano a frequentarsi anche se il ragazzo dovrà faticare veramente tanto per riuscire ad ottenere un posticino nel cuore della bella farmacista. La storia tra i due appare complessa, sono due persone totalmente diverse, con caratteristiche ed esigenza quasi opposte, difficile credere ad un lieto fine. Intanto Alice conosce anche Vincent molto più giovane e simile a lei e che sembrerebbe essere quello giusto. Tuttavia la ragazza ben presto si rende conto che l'amore non deve essere cercato, nè tanto meno deve essere perfetto, l'amore viene, arriva senza avvisare, e non lo si può fermare.

