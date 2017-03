QUELLI CHE IL CALCIO/ Oggi, domenica 19 marzo 2017, non va in onda: ecco perché

QUELLI CHE IL CALCIO, OGGI NON VA IN ONDA (domenica 19 marzo 2017) - Salta il consueto appuntamento con Quelli che il calcio in programma sul piccolo schermo di Rai 2: Nicola Savino non sarà al timone di una nuova puntata oggi, domenica 19 marzo 2017. La notizia è stata diffusa nei giorni scorsi: per la giornata odierna, infatti, è stato indetto uno sciopero del personale tecnico della sede Rai di Milano, e dunque mancheranno all’appello tutti gli operatori di ripresa e coloro che operano dietro le quinte di molte trasmissioni dei canali nazionali. Un bel guaio per i programmi che vanno in onda in diretta, ed è proprio per questo che Quelli che il calcio è costretto a fermarsi: come in molti avranno immaginato, lo stesso motivo potrebbe provocare lo stop momentaneo anche per La domenica sportiva (stesso canale) e l’amatissimo varietà di Fabio Fazio in onda su Rai 3, Che fuori tempo che fa e Che tempo che fa. Il pubblico affezionato non deve però temere: i programmi torneranno in ogni caso a partire dal prossimo weekend, con la consueta simpatia e tutti gli aggiornamenti in merito alle partite di calcio.

