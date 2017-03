ROSANNA ARENA/ La moglie di Bruno dei Fichi d'India dice come sta da Barbara d'Urso (Domenica Live)

ROSANNA ARENA: LA MOGLIE DI BRUNO DEI FICHI D'INDIA OSPITE DI BARBARA D'URSO (DOMENICA LIVE, 19 MARZO 2017) - La moglie di Bruno Arena, Rosanna, sarà ospite questo pomeriggio nel salotto di Barbara d'Urso a Domenica Live, per raccontare la loro vita da quando il volto noto dei Fichi d'India è stato colpito da un malore nel 2013. Quest'anno Bruno ha compiuto sessant'anni ed il giorno del suo compleanno, il 12 gennaio, il figlio Gianluca ha pubblicato un video sul web per augurargli un felice compleanno, Bruno è stato al gioco ed ha scherzato insieme all'inseparabile Rosy, che lo ha accompagnato nel momento più delicato della sua vita. Il noto comico sarà festeggiato il prossimo 10 aprile al Teatro Nuovo di Milano, insieme al suo inseparabile compagno Max. L'incasso della serata verrà devoluto in beneficenza e verrà impiegato per l'acquisto di un mezzo equipaggiato per il trasporto di disabili. Un cast d'eccezione salirà sul palco, lo spettacolo verrà condotto da Katia Follesa e Angelo Pisani, per una serata in onore di Bruno.

ROSANNA ARENA: LA MOGLIE DI BRUNO DEI FICHI D'INDIA OSPITE DI BARBARA D'URSO (DOMENICA LIVE, 19 MARZO 2017) - Un matrimonio che ha superato una sfida difficilissima quella di Rosanna e Bruno Arena, volto storico dei Fichi d'India. Dopo l'aneurisma che ha colpito il marito nel 2013 la loro vita è nettamente cambiata, in una vecchia puntata di 'Domenica Live' Rosanna era già stata ospite di Barbara D'Urso ed aveva parlato del cambiamento nel loro matrimonio, supportato dal figlio Gianluca: "Affrontiamo la cosa con fiducia e speranza nella scienza. Ora lo amo più di prima, ogni mattina mi faccio bella per lui" le parole di Rosy qualche tempo fa alla nota conduttrice Mediaset. Proprio nel gennaio 2013 durante le prove di una puntata di Zelig Bruno è stato colpito da un'aneurisma che gli causa un'emorragia cerebrale. Il comico viene operato d'urgenza, e lascia l'ospedale un mese dopo per trasferirsi in un centro di riabilitazione, l'1 marzo esce dal coma ed inizia questa nuova fase della sua vita. Indimenticabile il suo ritorno a San Siro per seguire la sua amata Inter il 5 aprile 2014, il primo ritorno in pubblico.

© Riproduzione Riservata.