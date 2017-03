STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Best of di C'è Posta per Te e Le Iene Show (domenica, 19 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 19 MARZO 2017 - Domenica sera da non perdere sui canali in chiaro Mediaset. Da Canale 5 fino a Top Crime sarà un 19 marzo per tutti i gusti, tra serie tv, intrattenimento e tanti film. Con uno sguardo agli ascolti, occhio soprattutto al best of di C'è Posta per Te, al film 'The Bourne Supremacy' e alla satira e agli approfondimenti de 'Le Iene Show'.

Apriamo la nostra carrellata con la programmazione di Canale 5, che in prima serata propone il best of di 'C'è Posta per te' con i momenti clou del people show di Maria De Filippi. Tra i protagonisti attori celebri del cinema e della televisione come Martina Stella, Emilio Solfrizzi e Filippo Nigro. In programma gli episodi 'Alti e bassi', 'Mi aspetti?, 'Io (non) ti conosco'. A seguire, a partire dalle 23.30, ennesimo appuntamento con 'L'isola dei famosi', reality che vede tra i protagonisti indiscussi Raz Degan e la pornostar Malena. Su Italia 1, classico appuntamento domenicale con 'Le Iene show', celeberrimo programma presentato da inviati storici come Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani. Spazio così ai servizi taglienti e agli speciali che investigano i lati oscuri del sistema Italia e alle peculiarità di realtà a noi lontane. Al termine del programma ecco 'Mi fido di te', spassossimo film con Ale e Franz: Alessandro Basentini e Francesco Villa indossano i panni di due truffatori che operano nella Milano dei giorni nostri. Tanta azione su Rete 4, che in prima serata propone 'The Bourne Supremacy', sequel di 'The Bourne Identity' che vede ancora una volta protagonista il celebre Matt Damon. Qui l'agente speciale è accusato di omicidio da alcuni agenti della CIA ed è costretto ad abbondare la vita tranquilla in India, per ritornare a vestire i panni di spia con licenza d'uccidere. Alle 23.45, sempre su Rete 4, ecco 'American Gangster', film del 2007 che vede Denzel Washington nei panni del trafficante di droga Frank Lucas, contrastato da un poliziotto incorrutibile come Richie Roberts, interpretato da Russell Crowe.

Su La 5 spazio alla commedia 'Amori e incantesimi', con Sandra Bullock e Nicole Kidman. Il film narra le vicende delle sorelle Gillian e Sally Owens che, come il resto della famiglia, sono dotate di poteri speciali: le due devono fare i conti con una maledizione, secondo cui ogni uomo che si innamora di loro è destinato a morire. Serata nel segno dei talent su Mediaset Extra con 'Tú sí que vales', mentre su Iris spazio a 'Gravity', film di Alfonso Cuarón che vede protagonisti George Clooney e Sandra Bullock. L'opera, vincitrice di sette premi Oscar, narra le vicende della dottoressa Ryan Stone e del comandante Matt Kowalsky, alle prese con una difficile e pericolosissima missione nello spazio. Italia 2 propone invece una serata nel segno dell'Horror con Doomsday, film del 2008 con Malcolm McDowell e Rhona Mitra. In Scozia milioni di persone vengono infettate da un virus e per questo il governo britannico decide di mettere in quarantena l'intera regione. Nel 2035, però, alcuni casi di infezione vengono riscontrati a Londra: qui entra in gioco la squadra speciale del maggiore Sinclair, che si si reca nella città inglese in cerca di un antidoto. Chiudiamo la nostra carrellata con Top Crime, che ancora una volta propone le classiche due puntate di Blindspot; su Boing, invece, in onda il divertente 'Lo straordinario mondo di Gumball' e a seguire un classico come 'What a mess Slump e Arale'.

CANALE 5

21:12 Amore pensaci tu (3 episodi), serie tv

23:30 L'isola dei famosi, reality

ITALIA 1

21:20 Le Iene Show, intrattenimento

00.20 Mi fido di te, film

RETE 4

21:15 The Bourne supremacy, film

23:44 American Gangster, film

LA 5

21:10 Amori e incantesimi, film



MEDIASET EXTRA

21:15 Tú sí que vales, talent



IRIS

21:00 Gravity, film

ITALIA 2

21.10 Doomsday, film

TOP CRIME

21.10 Blindspot, serie tv

BOING

21:45 Lo straordinario mondo di Gumball, animazione

22:35 What a mess Slump e Arale, animazione

