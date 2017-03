STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Che Dio ci aiuti 3 e Ncis (domenica, 19 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 19 MARZO 2017 - La penultima domenica di questo mese di marzo 2017 è quella che ci accompagna verso l'inizio ufficiale della primavera, anche se in molte città italiane il bel tempo ha già fatto capolino dall'inizio del mese. Nel caso in cui stasera non si abbia voglia di uscire, nonostante magari il bel tempo nella propria città, ecco che la Rai ci viene in soccorso con la solita programmazione decisamente interessante, variegata e accattivante. Ve ne è infatti davvero per ogni gusto, a cominciare dalle tre reti storiche del servizio pubblico, che offrono una fiction italiana in prima e seconda serata (Rai Uno), una serata a tutta serialità Made in USA (Rai Due) ed una sera tra talk show e approfondimenti giornalistici (Rai Tre). Anche le altre reti che siamo soliti analizzare si caratterizzano per una offerta allettante, a cominciare da Rai 4, che offre una commedia di qualche anno fa. Rai 5 invece tiene fede al proprio precetto, quello di essere portatrice di cultura e ci fa vedere un interessante documentario. Rai Movie invece sceglie un classico film di Bond, con Rai Premium che va a chiudere il cerchio facendoci vedere una replica del varietà Ballando con le stelle. Chi potrebbe vincere la gara per quel che concerne la gara dell'auditel e quindi della vendita degli spazi pubblicitari? Sicuramente Rai Uno ha ottime possibilità di battere quella che potremmo definire la concorrenza interna con Che Dio ci aiuti.

Detto in linea generale quello che attende i telespettatori che dovessero decidere di guardare le reti della televisione pubblica, andiamo a vedere un po'più a fondo cosa li attende. Rai Uno, come detto, si affida ad uno dei suoi prodotti di maggior successo degli ultimi anni, ovvero la fiction Che Dio ci aiuti, che anche quest'anno sta aiutando il canale ad imporsi nel settore delle fiction Made in Italy, comparto a cui la Rai tiene particolarmente. Anche stasera seguiremo due episodi delle avventure del gruppo di suore che da tre annate sta facendo fare ottimi risultati in termini di ascolto alla Rai. E buoni ascolti sono anche quelli che NCIS, serie ormai ultradecennale, riesce a far fare a Rai Due, che infatti si affida a Gibbs e agli altri personaggi di questo telefilm, che pur avendo perso alcuni importanti protagonisti rimane decisamente godibile. Rai Tre sceglie invece la categoria di programmi rientrante nei talk-show e lo fa con un programma storico della televisione pubblica, ovvero quello che è il salotto di Fabio Fazio. Ovviamente parliamo di Che Fuori Tempo che fa. Per godersi un bel film commedia bisogna arrivare fino a Rai 4, che per stasera ha pensato bene di scegliere un sequel di un film di grande successo. Stiamo parlando de Le mie grosse grasse vacanze greche, pellicola che pur non avendo avuto il successo che ci si attendeva, non deluderà le attese di chi vuole passare una serata ridendo. Documentari naturalistici: ecco quello che invece ha pensato di proporre Rai 5 con Wild Iberia-In inverno. Questa serie di documentari ci farà scoprire cose decisamente interessanti sul mondo animale. Se invece quello che si vuole è un vero e proprio classico del cinema d'azione ecco che allora Agente 007-Una cascata di diamanti è davvero la scelta migliore di tutta la serata. Se però quanto offre Rai Movie non stuzzica il proprio palato e se si è amanti del ballo, perchè non fermarsi dalle parti di Rai Premium per rivedersi una puntata di Ballando con le stelle?

Rai Uno

ore 21:30 Che Dio ci aiuti, fiction

Rai Due

ore 21:00 NCIS, serie tv

Rai Tre

ore 21:30 Che Fuori Tempo che fa, talk show

Rai 4

ore 21:13 Le mie grosse grasse vacanze greche, film

Rai 5

ore 21:15 Wild Iberia-In Inverno, documentario

Rai Movie

ore 21:20 Agente 007-Una cascata di diamanti, film

Rai Premium

ore 21:25 Ballando con le stelle, varietà

