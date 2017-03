STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Child-44, Timeless, Convinction (domenica, 19 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 19 MARZO 2017 - Ricco di appuntamenti il palinsesto di Sky per domenica 19 marzo, da approfondimenti giornalistici a serie Tv. Tra i più visti potremmo trovare il quindicesimo episodio in prima Tv di Timeless su Fox, e a seguire l'episodio 14 della 3' stagione di Le regole del delitto perfetto, con i casi di Annalise Keating e i suoi cinque migliori studenti. Fox Crime manderà in onda il thriller: La maschera della vendetta. Due detective metteranno in pericolo la loro vita e carriera, mentre indagano su un omicidio avvenuto nell'alta società di Savannah.

Il secondo episodio di Ignoto 1, documentario di cronaca nera diviso in 4 puntate sulla scomparsa di Yara Gambirasio sarà in prima serata su Sky Atlantic. Una squadra di avvocati e detective che riconsiderano vecchi errori giudiziari, vi aspettano con l'episodio 13 "Amore a tutti i costi" di Conviction su Fox Life. A Seguire prima Tv assoluta della 1' stagione di Saving Hope, una serie con le vicende del personale dello Zion Hospital di Toronto, e lo spirito di un chirurgo che vaga al suo interno. Sky Uno manderà in onda due puntate di Ink Master, una competizione sui tatuaggi. Un Golden Globe e cinque Oscar per Braveherat-Cuore impavido trasmesso su Sky Cinema Uno. Ambientato nel 1280 quando la Scozia rimane senza eredi al trono, e il re d'Inghilterra mette in atto un piano per estendere i propri domini. Dal romanzo di Tom Rob Smith, il thriller Child 44-Il bambino 44 su Sky Cinema Hits. Russia sovietica, Leo Demidov è un ufficiale, agli ordini del Maggiore Kuzmin. Quest'ultimo ordina di archiviare come incidente la morte di un ragazzo strangolato e violato da uno psicopatico. Un secondo caso convince Leo ad indagare, ma da predatore diventa la preda.

Divertente commedia in onore della Festa del papà su Sky Cinema family con Il campeggio dei papà. Due papà tuttofare alle prese con la gestione di un campeggio estivo per bambini. Sky Cinema Passion trasmetterà Incroci pericolosi. Dopo anni, il tossicodipendente Scott, torna a casa dalla famiglia. Questo provocherà un turbamento nella cognata, da sempre infatuata di lui. Tanta azione su Sky cinema Max con The Transporter. Ex agente, Frank, lavora saltuariamente svolgendo attività illecite, come corriere. Ma una bella orientale, lo induce a mettersi contro al suo losco committente.