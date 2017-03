SUPERNATURAL 10/ Anticipazioni puntata del 19 marzo 2017: Dean ritorna adolescente!

SUPERNATURAL 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 19 marzo 2017, Premium Action trasmetterà due nuovi episodi di Supernatural 10, in prima Tv. Saranno il 12° ed il 13°, dal titolo "Un gioco da ragazzi" e "Connessioni mortali". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Crowley (Mark Sheppard) è tormentato dagli incubi, in cui si immagina che verrà ucciso per mano dei suoi Demoni, a causa dell'influenza di Rowena (Ruth Connell). Intanto, Sam (Jared Padalecki) e Castiel (Misha Collins) continuano a discutere della violenza dimostrata di recente da Dean (Jensen Ackles), che interrmpe i loro discorsi. Il cacciatore rivela di aver compreso di doversi togliere al più presto il marchio e Castiel decide quindi di liberare Metatron (Curtis Armstrong). Claire (Kathryn Newton) invece non vuole vedere l'Angelo a causa di tutto il male che rappresenta. Una volta nel bunker, Metatron rivela che la Prima Lama è l'unica arma in grado di sconfiggere il marchio di Caino, in possesso al Re degli Inferi. Crowley accetta di aiutare i fratelli Winchester, ma Rowena ascolta di nascosto la loro conversazione e decide di rubare la Prima Lama sfruttando uno dei Demoni del figlio. Intanto, la strega si assicura anche di plagiare Crowley, in modo che creda di potersi fidare solo di lei. Più tardi, Dean tortura Metatron affinchè gli riveli come togliere il marchio, ma verrà fermato dall'arrivo di Castiel e Sam. Tempo dopo, Dean verrà attirato da Claire in una trappola, che si rivelerà inconcludente. La ragazza infine deciderà di prendere una strada diversa da quella di Castiel. Durante una notte, Charlie (Felicia Day) aggredisce un uomo nella propria abitazione e il video arriva fino a Sam, intento in quei giorni a capire come controllare il marchio. Scoprono in seguito che la vittima è il procuratore distrettuale di una cittadina del Kansas, ucciso in seguito alla morte di una stenografa. Interrogando la vittima, Sam e Dean scoprono che Charlie lo ha contattato in precedenza per avere alcuni dettagli sulla morte dei genitori. All'epoca, Harper (Jim Thorburn) aveva preso dei soldi da Barbara Cordry (Iris Quinn) per insabbiare tutto ed ha fornito il suo nome alla ragazza. Una volta imbattuti in Charlie, Dean e Sam scopriranno che di ritorno dal suo viaggio ad Oz, la ragazza si è scissa in due ed ora coesistono fisicamente sia il suo lato buono che quello malvagio. Quest'ultima contatterà poi Dean, proponendogli un patto, solo per uccidere il responsabile dell'incidente che ha ucciso i suoi genitori. Mentre Charlie malvagia uccide il bersaglio, la Charlie buona e Sam riescono a trovare la chiave per ritornare ad Oz, ma verranno fermati dal Mago, in cerca di vendetta. Una volta ricongiunti i due alter ego, Charlie potrà riprendersi, ma Dean capirà che non è ancora in grado di avere un controllo sul marchio.

SUPERNATURAL 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 19 MARZO 2017, EPISODIO 12 "UN GIOCO DA RAGAZZI" - Mentre sta indagando su un caso in Oregon, Dean si ritroverà adolescente insieme ad altre due persone, Tina, una donna conosciuta in precedenza, e JP, il responsabile di questo strano potere. Una volta ritrovato il fratello, Sam concluderà che si trovano di fronte ad una strega, ma Dean scoprirà che in questa sua nuova versione non ha più il marchio. Le loro indagini li porteranno a trovare il sequestratore, che agisce per conto della strega e responsabile delle ultime scomparse in città. Più tardi, i due fratelli Winchester realizzeranno che si trovano in realtà di fronte ad Hansel, il bambino della favola dei Grimm.

SUPERNATURAL 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 19 MARZO 2017, EPISODIO 13 "CONNESSIONI MORTALI" - Sam e Dean indagano sulla morte del giovane Billy, morto mentre si trovava sulla strada verso casa ed in seguito a strane minacce da parte del suo GPS. I Wincchester raggiungeranno l'abitazione del ragazzo, per poi scoprire che il pick up su cui viaggiava la notte del decesso, è in realtà del fratello. Intanto, una studentessa riceve delle minacce tramite email ed infine muore strangolata dal cavo del computer. Dopo aver pensato ad un poltergheist, Sam e Dean scopriranno che il ccaso è collegato ad un altro incidente stradale, che anni prima ha ucciso un'anziano di nome Andrew.

