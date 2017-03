Stefano De Martino / News: fa impazzire i fan con i suoi look (oggi, 19 marzo 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: FA IMPAZZIRE I FAN SUI SOCIAL – Il noto ballerino napoletano Stefano De Martino in questi giorni è molto impegnato con il talent di Canale 5 Amici 16 condotto da Maria De Filippi e del quale proprio nella giornata di ieri si è conclusa la fase pomeridiana. Tuttavia il giovane artista ex marito della showgirl argentina Belen Rodriguez oltre a doversi concentrare sulla delicata fase serale del talent si sta anche dedicando alla messa a punto della nuova stagione di Selfie programma condotto da Simona Ventura senza tralasciare i social. A tal proposito, sui principali social network De Martino si conferma essere uno dei principali web influencer del panorama italiano tant’è che vari brand fanno a gara per accaparrarsi la sua visibilità al fine di pubblicizzare prodotti di ogni genere. È sufficiente postare una foto magari in bianco nero dove il ballerino sfoggia il proprio look per conquistare decine di migliaia di Mi Piace di utenti che ovviamente si possono trasformare in potenziali clienti giacché tendenzialmente portati ad emulare il loro idolo.

© Riproduzione Riservata.