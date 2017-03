THE BOURNE SUPREMACY/ Su Rete 4 il film con Matt Damon (Oggi, 19 marzo 2017)

THE BOURNE SUPREMACY, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 19 MARZO 2017: IL CAST - The bourne supremacy, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione - spionaggio nata da una coproduzione tra Germania e USA del 2004 grazie all’investimento fatto da alcune case cinematografiche tra cui la Universal Pictures. La regia è di Paul Greengrass e nel cast sono presenti attori dalla portata di Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox e Julia Stiles. Ma ecconel dettaglio la trama del film.

THE BOURNE SUPREMACY, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 19 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonisti Jason Bourne (Matt Damon) e Marie (Franka Potente), lui è un ex agente segreto che da due anni ha deciso di lasciarsi alle spalle quello che è stato il suo passato fatto di assassini e delinquenze decidendo di trovare rifugio in un posto sperduto a Goa in India. Marie, è la sua compagna che lo sta aiutando in questo difficile momento in cui Bourne vuole cercare di dimenticare tutto il male che ha fatto. Nonostante l’amore e la comprensione di Marie, Jason viene continuamente tormentato dagli incubi in cui lui stesso sembra essersi macchiato dei più terribili dei crimini. Questa situazione ha portato l’uomo a volersi spostare continuamente da città a città in cerca di un po’ di pace e serenità. La paura più grande infatti di Jason è che nuove minacce possano nuovamente farlo ripiombare in quella che è stata la sua vita trascinandolo nuovamente in un’aspirale dalla quale sta provando ad allontanarsi in tutti i modi. Ben presto però, le sue paure più nascoste trovano conferma quando arriva nella cittadina in cui Jason vive un agente segreto che in qualche modo gli riporta a galla vecchie ferite. L’uomo, infatti, inizia ad avere dei ricordi abbastanza frammentati ma che tuttavia lo costringono a tornare sui suoi passi e a ritornare alla sua vecchia vita di agente segreto. In ballo infatti non c’è soltanto la sua vita ma anche la sua tranquillità mentale in quanto ha necessità di scoprire chi si è macchiato di un duplice assassinio facendo però in qualche modo ricadere la colpa su di lui. Per lui una questione di vita e di morte che lo condurrà finalmente ad una vera e propria rinascita.

