THE PRINCE - TEMPO DI UCCIDERE/ Su Cielo il film con Bruce Willis (oggi, 19 marzo 2017)

THE PRINCE - TEMPO DI UCCIDERE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 19 MARZO 2017: IL CAST - The prince - Tempo di uccidere, il film in onda su Cielo oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola americana di genere azione - thriller che è stata prodotta nel 2014 dalla casa cinematografica Grindstone Entertainment e distribuite ai botteghini e nel mercato dell’home video dalla Lionsgate. La regia di questo film è stata affidata a Brian A. Miller e nel cast sono presenti diversi attori di spessore come nel caso di Bruce Willis, Jason Patric, John Cusack, Jessica Lowndes, Gia Mantegna e Bonnie Sommerville. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE PRINCE - TEMPO DI UCCIDERE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 19 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Paul Brennan (Jason Patric), di professione meccanico che ha dovuto affrontare da poco la morte della adorata moglie. Paul si ritrova così a dover gestire i due figli, entrambi con qualche problema specialmente la figlia Beth (Gia Mantegna) che si trova in collegio. Un giorno però viene a sapere che proprio Beth non ha incassato l’assegno che puntualmente il padre le invia per la retta della scuola nonché per tutte le sue spese. Questa cosa preoccupa molto Paul il quale inizia a pensare al peggio, tuttavia cercando di rimanere calmo decide di raggiungere la figlia. Arrivato sul posto però, si trova davanti una sconcertante verità, della ragazza, nessuno ha più notizie, Paul inizia ad entrare nel panico ma pian piano scopre che della figlia si sono perse le tracce da quando si è recata a Las Vegas, a questo punto sa che dovrebbe recarsi lì, ma quella città l’ha segnato molto nel suo passato, tuttavia, per il bene della figlia sceglie di ritornarci. Qui l’uomo inizia ad essere costantemente ossessionato dai fantasmi del suo passato, infatti era stato un assassino di professione e aveva compiuto una serie di delitti che poi aveva preferito dimenticare. Il ritorno in questa città riporta a galla tutto, inoltre in questa situazione vi è da affrontare anche la sparizione della figlia che scopre essere stata rapita da un suo vecchio nemico. Si tratta del malavitoso Omar (Bruce Willis) a cui in passato Paul aveva sfregiato il volto e aveva ucciso sua figlia. La vendetta di Omar quindi è quasi compiuta, tuttavia Pual proverà in tutti i modi a lui possibili a salvare l’adorata figlia.

© Riproduzione Riservata.