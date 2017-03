TIMELESS/ Anticipazioni puntata 19 marzo 2017: Lucy ruba la nave, ma Rufus rimane ferito

TIMELESS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 19 marzo 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Timeless, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il 15°, intitolato "Nemico pubblico n°1". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Lucy (Abigail Spencer) non può credere alla spiegazione del padre biologico, che cerca di convincerla nella bontà del suo ruolo nel progetto di RittenHouse. L'organizzazione starebbe inoltre cercando di distruggere l'umanità sfruttando la nave madre. La squadra viene in seguito informata che Flynn (Goran Visnjic) ha raggiunto il 1927, Parigi, per intervenire il giorno in cui Charles Lindbergh ha fatto il primo volo transatlantico. Qui, Flynn riesce ad eeliminare lo Spirito di San Louis e prende Lindbergh in ostaggio. Intanto, la squadra incontra il giornalista Ernest Hemingway (Brandon Barash), che decide di aiutarli a fermare il criminale. L'agente Cristopher (Sakina Jaffrey) invece viene destituita dall'incarico in modo improvviso, con una scusa, ma Wyatt (Matt Lanter) è fermamente convinto che si tratti di parte di un golpe ben preciso e che fosse previsto ormai da tempo. Intanto, Cahill (John Getz) rivela a Connor (Paterson Joseph) che Lucy è sua figlia, dopo avergli chiesto diverse informazioni sulla storica. Rufus (Malcolm Barrett) invece è ormai convinto che la missione sia persa, ma Hemingway cerca di farlo rinsavire. Lucy ha modo di parlare con Charles, riguardo al futuro che vorrebbe il padre ed alla similitudine fra i loro destini. La storica decide quindi di affrontare Flynn a viso aperto, che accusa di averla tenuta all'oscuro per un segreto così importante come l'identità del padre biologico. La Cristopher invece spinge Wyatt a valutare quale possibilità può avere di aiutare i suoi amici, anche se al di fuori del campo. Rufus ed Hemingway cercano una via di fuga nella notte, nel tentativo di rintracciare Lucy, e si imbattono in Lindbergh, che mettono fuori uso. Una volta trovata la storica, la squadra viene fermata da Emma (Annie Wersching), che infine accetta di farli andare via. Più tardi, Wyatt si libera dalle manette e fugge creando un diversivo, mentre Charles viene affidato alle cure di Josephine Baker (Tiffany Daniels), la titolare di un night club. Una volta ritonati al presente, la squadra deve fare rapporto all'agente Neville (Jim Beaver), che vuole sapere i dettagli dell'operazione. Dalle persone che hanno incontrato fino alle vittime riscontrate. Una volta a casa, Lucy riceve dalla madre un diario che aveva tenuto all'epoca sul padre biologico. La squadra si ricongiunge poi con Wyatt in un'area segreta, dove decidono di proseguire con la guerra contro RittenHouse.

TIMELESS, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 19 MARZO 2017, EPISODIO 15 "NEMICO PUBBLICO N°1" -L'agente Neville incarica Rufus, Lucy e un soldato di viaggiare fino al 1962, a Houston, per uccidere la madre di Flynn. In questo modo anche il viaggiatore del tempo morirà, ma Rufus e Lucy decidono di rubare la nave e riunirsi a Wyatt. Invece di salvare la sorella della storica, raggiungono Flynn, che in quel momento si trova nella Chicago del 1931. Flynn sta infatti aiutando Al Capone ad evadere di prigione, in cambio di partecipare ad n incontro con il Sindaco della città, nonché membro di RittenHouse. La squadra cercherà quindi di catturare Capone, con l'aiuto di Eliot Nett, ma quest'ultimo verrà ucciso da uno dei sicari del boss mafioso. Una volta persa la pedina, Lucy ed il suo gruppo troveranno un appoggio nel fratello maggiore di Capone, che nel frattempo ha cambiato identità. La situazione precipita quando il criminale sparerà a Rufus prima che Hart lo elimini. Nel frattempo, Jiya entra nel mirino dell'agente Neville e di Connor, per via del suo coinvolgimento con Rufus. Mason invece chiederà ore dopo a Cahill di poter accedere ad alcuni dati importanti dell'NSA che gli garantiscono il controllo di tutte le persone a livello mondiale.

