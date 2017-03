The Good Shepherd - L'ombra del potere/ Su Iris il film con Matt Damon (oggi, 19 marzo 2017)

THE GOOD SHEPHERD - L'OMBRA DEL POTERE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 19 MARZO 2017: IL CAST - The good shepherd - L'ombra del potere, il film in onda su Iris oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 23.00. Una pellicola di genere drammatica e spionistica del 2006 che è stata diretta da Robert De Niro portando sul grande schermo una sceneggiatura di Eric Roth. Gli attori protagonisti, oltre allo stesso De Niro sono Matt Damon, Joe Pesci, Angelina Jolie, Billy Crudup, Alec Baldwin, John Turturro, Lee Pace ed Eddie Redmayne. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

THE GOOD SHEPHERD - L'OMBRA DEL POTERE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 19 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film racconta attraverso il protagonista, l'agente segreto Edward Wilson, della nascita e dello sviluppo della CIA. La storia inizia nel 1961 con Wilson alto dirigente della CIA, che deve fare i conti con il fallimento dell'operazione alla Baia dei Porci di Cuba. Il piano è fallito per una fuga di notizie all'interno della stessa agenzia governativa. L'uomo viene avvicinato da un ragazzo che gli chiede di cambiargli un dollaro, poco dopo l'agente si accorge che la banconota nasconde un messaggio segreto. Si fa un salto temporale al 1939, Edward è un promettente studente di Yale ed entra a far parte di una confraternita, Skull e Bones. Il ragazzo per entrare subisce un particolare rito d’iniziazione e da quel momento la sua vita cambia. Un agente dell'FBI, Sam Murach lo coinvolge in un'operazione per smascherare un professore del ragazzo, ex nazista e omosessuale. Grazie al suo contributo il professor Fredericks si dimette. Edward pur amando una ragazza di nome Laura alla fine è costretto a sposare la sorella di un suo amico, Margareth, perché la giovane è incinta. Arruolato nell'OSS, Edward parte alla volta di Londra con la moglie e nella capitale inglese ritrova il professor Fredericks, che gli rivela di essere un agente segreto inglese che ha dovuto fingersi nazista per poter entrare tra i comparti tedeschi. Tra i due si sviluppa una sorta di amicizia e collaborazione ma una missione va male e Fredericks muore. Finita la guerra, i giochi di potere si ribaltano, i tedeschi non sono visti più come nemici ma come alleati contro la Russia. Edward lavora a stretto contatto con Hanna Schiller, la sua interprete mentre il suo matrimonio va a rotoli. L'uomo però scopre che la sua assistente e amante è una spia sovietica e non esita ad ucciderla. Rientrato negli Stati Uniti, Wilson è avvicinato dal generale Sullivan, che gli propone di entrare a far parte di una nuova agenzia governativa, la CIA. Nel nuovo dipartimento Wilson ritrova molti dei suoi compagni della Skull e Bones. Nel suo nuovo incarico Wilson si occupa dei delicati rapporti tra Russia e Stati Uniti ma in una missione perde un suo caro amico. Un giorno un disertore del KGB si fa arrestare dalla CIA, l'uomo, il colonnello Mironov, viene interrogato dallo stesso Edward, che crede alle sue parole ma un nuovo arresto fa credere che abbia mentito. Nel frattempo il matrimonio con Margareth naufraga ma Edward cerca di tenere in piedi il rapporto con il figlio. Una volta cresciuto, il ragazzo va a Yale ed entra anche lui nella vecchia confraternita del padre, diventata una sorta di campo di reclutamento per la CIA. Il giovane agente finisce per essere coinvolto in un pericoloso gioco di potere e paga a caro prezzo la sua lealtà al paese, con la morte della fidanzata. Nel finale dopo i fatti di Cuba, Wilson diventa capo del controspionaggio ma è consapevole di essere venuto troppo spesso a patti con la sua morale.

