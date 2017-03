UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Mariano ha fatto breccia nel cuore di Desirée Popper? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MARIANO HA GIÀ FATTO BRECCIA NEL CUORE DI DESIRÉ POPPER? - Domani avrà inizio una nuova settimana di Uomini e Donne, nel corso della quale il pubblico di Canale 5 avrà la possibilità di seguire tutte le dinamiche delle nuove troniste e le esterne realizzate nel corso degli ultimi giorni. Desirée porterà in esterna Mariano, dal quale prenderà lezioni di napoletano ma anche di cucina. Il corteggiatore metterà subito in chiaro le cose: è lì per conoscere lei ed è pronto a lasciare il dating show qualora non vedesse da parte sua un interesse più profondo nei suoi confronti. Nessuna indecisione per lui, che al contrario di altri, almeno per il momento, non sembra avere intenzione di frequentare anche Rosa Perrotta e scegliere in un secondo momento. Mariano, però, sente di avere già un rivale, si tratta di Mattia, che uscirà in esterna proprio con Desirée per convincerla a ricredersi sul suo conto. I timori di Mariano sono giustificati? La tronista, intanto, si vedrà anche con Riccardo, un corteggiatore indeciso fra lei e Rosa. I due si recheranno in una fattoria poiché il corteggiatore lavora nell'azienda agricola di famiglia. Il ragazzo sarà affascinato dai modi di fare di Desirée, che apparirà ai suoi occhi spontanea e meno impostata di Rosa Perrotta. Anche se ancora molto lontani dalla scelta, alcuni atteggiamenti potrebbero già avere un peso nella decisione finale della tronista?

