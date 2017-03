UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Soleil Sorgè lancia una frecciatina al suo tronista? Foto (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SOLEIL SORGÉ LANCIA UNA FRECCIATINA AL SUO TRONISTA? FOTO - nell'ultima registrazione dedicata ai protagonisti del trono classico, Soleil Sorgè ha scatenato un vero e proprio polverone a causa del suo atteggiamento così ambiguo nei confronti di Luca Onestini. Soleil, infatti, ha incontrato nuovamente Marco in esterna, ma un bacio ricevuto da Luca ha fatto andare su tutte le furie il tronista, che ha definito la ragazza ambigua e inaffidabile, esattamente il contrario di ciò che sta cercando. Questo bacio, inoltre, ha scatenato le ire di Giulia Latini, che ha lasciato lo studio dei giovani con la convinzione di non voler fare più ritorno. Quello che succederà da questo momento in poi lo scopriremo soltanto nei prossimi appuntamenti, quando Luca Onestini e Marco Cartasegna siederanno nuovamente sul trono dedicato ai giovani e daranno il via a una nuova puntata. Intanto, Soleil Sorgè, ha scelto di lasciare un messaggio sui social con il quale sembra voler lanciare una frecciatina a uno dei suoi due tronisti: "Non t'ama chi amor ti dice, ma t'ama chi guarda e tace.. #sundaze #relax #thoughts #ascoltalavocedelsilenzio", scrive la corteggiatrice su Instagram postando un selfie. A chi è rivolto questo messaggio così pungente? Se vi siete persi lo scatto, potete visualizzarlo qui.

