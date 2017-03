UOMINI E DONNE/ Eugenio e Francesca: la lettera del DJ alla compagna emoziona il pubblico (Olimpiadi della TV)

UOMINI E DONNE, EUGENIO E FRANCESCA: LA MISSIVA IN PRIME TIME CONFERMA L’AMORE - Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono una delle coppie più durature della corte di Uomini e Donne. La coppia si è conosciuta nel 2012 durante il corso della trasmissione e, fin dalle primissime battute il feeling è stato immediato così come la voglia di continuare a viversi anche fuori dalla trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi da ben 21 edizioni. Eugenio e Francesca quindi, dopo essersi scelti, una volta fuori dal programma hanno iniziato la loro convivenza anche con l'arrivo del piccolo Brando. Attualmente niente matrimonio, ma la coppia viaggia serenamente sul chiaro binario dell'amore incondizionato. E così, anche durante il corso della serata di ieri, le Olimpiadi della TV - Speciale Uomini e Donne, hanno regalato alla coppia nuovissime emozioni. Colombo infatti, ha voluto scrivere una lettera d'amore alla sua compagna e, a differenza delle altre lettere, la missiva del deejay ha letteralmente fatto impazzire il pubblico in quanto ad emozioni e genuinità. "Il destino mi ha fatto inciampare nella donna giusta. Che tu lo fossi l’ho capito al primo bacio, sai? Era come se tu mi avessi catapultato in Paradiso. Appena usciti dal programma siamo saliti sullo scivolo dell’amore e da lì non siamo più scesi", ha esordito Eugenio durante il corso del prime time. La lettera dell'ex tronista di Uomini e Donne inoltre, come ben sapete è stata anche giudicata da Alfonso Signorini, conduttore inedito di questa nuova parentesi dedicata alle Olimpiadi della TV con uno speciale di "C'è posta per te" senza l'ausilio della famosissima busta. Dopo la fine della lettera, la coppia si è ricongiunta in un bellissimo abbraccio correlato da moltissimi baci d'amore per poi intrattenersi con Alfonso Signorini raccontando il loro amore. Dopo la puntata Eugenio Colombo ha avuto modo di pubblicare uno scatto su Instagram accompagnato dalle seguenti parole: “Un'emozione unica rivedersi… ma soprattutto un'emozione unica poter leggere una lettera d'amore così importante in un contesto come quello di questa sera… se oggi sono così è anche grazie a te @checcadt… e non ti cambierei per nulla al mondo… grazie a tutto lo staff di @uominiedonne per tutto il lavoro che avete svolto con grande professionalità”. Cliccate qui per visionare lo scatto.

© Riproduzione Riservata.