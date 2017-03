UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani e Giorgio Manetti, il ritorno di fiamma è possibile? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: I FANS CREDONO NEL RITORNO DI FIAMMA TRA GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI – Da due anni a questa parte, Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono i protagonisti assoluti del trono over di Uomini e Donne. Pur non stando più insieme da più di un anno, il cavaliere e la dama del programma di Maria De Filippi continuano a far sognare i fans. Sia Giorgio che Gemma, infatti, dopo la fine della loro storia, non hanno più trovato pace in amore. La Galgani, nonostante i recenti flirt con Marco Firpo e Michele D’Ambra continua a pensare agli otto mesi d’amore e passione vissuti proprio con Giorgio che, a sua volta, dopo poche uscite con le sue corteggiatrici, decide di interrompere la conoscenza. Finora, però, nessuno aveva mai creduto che anche Giorgio potesse provare ancora dei sentimenti per la Galgani e, invece, le recenti dichiarazioni del cavaliere ai microfoni di Verissimo ha alimentato nuovamente le speranze dei fans che, oggi più che mai, credono in un ritorno di fiamma. “Con Gemma è stata un’avventura meravigliosa che avrei continuato anche al di fuori dello studio. Dire ti amo è un’arma a doppio taglio. Comunque ero disposto a lasciare la trasmissione con Gemma e continuare la nostra storia in Toscana”, ha dichiarato Giorgio rivelando di aver provato un sentimento forte e sincero per la dama e alimentando le speranze dei fans più romantici.

